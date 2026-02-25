德國總理梅爾茨率團訪中　將赴杭州參訪機器人龍頭企業「宇樹科技」

▲德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

德國總理梅爾茨將於25至26日赴中國進行正式訪問，這也是他上任以來首次訪華。梅爾茨此行除在北京與大陸國家主席習近平、國務院總理李強等國家領導人會面外，還將前往杭州，參訪機器人企業「宇樹科技」等公司，並率領逾30名國際龍頭企業高管的大型商務代表團隨行。

▲德國總理梅爾茨在慕尼黑會見大陸外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

《澎湃新聞》報導，德國總理默茨（梅爾茨）將開啟他就任以來的首次中國之行，成為農歷馬年首位到訪的外國領導人，也是2026年開年至今第四位訪華的歐洲國家領導人。

德媒透露，梅爾茨率領的訪華代表團規模為「梅克爾時代以來最大」。德國《Table Briefings》與《商報》報導，約30名企業高管隨行，包括拜耳、大眾汽車、西門子、愛迪達、梅賽德斯-奔馳、漢高、DHL、德國商業銀行及寶馬等企業代表。

行程安排上，梅爾茨除在北京與大陸國家領導人會面與出席德中經濟顧問委員會座談會外，還將參訪故宮，以及走訪杭州的機器人企業宇樹科技、德國車企梅賽德斯-奔馳與西門子能源公司。

據了解，梅爾茨或在安全、地緣政治與貿易等議題上與大陸進行「直觀」的討論，包括俄烏衝突與稀土出口管制等問題。

德國《經濟學人》分析指，梅爾茨上任近十個月後才訪中，顯示其對華路線與前任總理有所差異。數據顯示，2025年德美貿易受美國關稅政策影響，雙邊貿易總額減少5%；德國對美商品銷售額年減9.4%，其中汽車及零組件出口下滑17.8%。

在中德貿易方面，2025年中國為德國最大進口來源國，德國自中國進口總額為1706億歐元，年增8.8%；德國對中國出口額為813億歐元，年減9.7%，德國如何調整雙邊經貿的逆差受到外界關注。