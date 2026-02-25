　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜示警國民黨「窒息危機」　林濁水讚：如此氣魄朝野獨一無二

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨24日舉辦立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞時，以「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，提醒大家要思考，一個有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，跟黨團所有的委員，大家有沒有這樣一張一張紙，包住口鼻的危機，「如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌」？對此，前立委林濁水今（25日）大讚，韓國瑜竟當黨團眾人面直接指明國民黨團已經陷入沒有一絲光明的黑暗中有窒息危機，如此氣魄朝野中獨一無二，刮目相看。

韓國瑜24日出席國民黨立法實務研討會，致詞時表示，他要給國民黨團一個心裡的建議，滿清八旗建立的清朝，以前若是犯了觸怒龍顏之罪，皇帝要處死他，但是處死他，其他人就造反了，後來有個老太監想到方法，就把罪人綁起來，臉上就放一張薄薄的紙，沾了水，過一下再貼一張，過一下再貼一張，貼了四五張以後，那個人就嗝屁了，沒有呼吸，家屬一聽鬧到宮裡來，但找了法醫來驗，完全沒有任何痕跡，完全不知道怎麼死的。

韓國瑜表示，從這個故事，他想到黨團的運作，大家要思考，一個嚴格有觀察力、有洞悉力的黨團領導者，跟黨團所有的委員，大家有沒有這樣一張一張紙，包住口鼻的危機，如果有，那誰是那個牙籤？可以把它戳破？國家層面是如此，政黨也是如此，個人也是如此，「我們能夠趨吉避凶，化解各種危機，才是一個聰明、有智慧的領導者」。

韓國瑜強調，他誠懇的希望國民黨團能夠在這麼困難的情況下、一團黑暗，能夠找到那一絲一毫的光明，這靠智慧看到這個光明，帶著黨團成員衝出去，是靠勇敢。

韓國瑜指出，軍購案這幾天也開始融掉了，進到正式的要付委審查，大家就可以把口鼻的那張紙拿開了。「親愛的委員同仁，要思考清楚，這個是非常重要，如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌」。

對此，林濁水大讚，「精彩、震撼、佩服」。韓國瑜竟當黨團眾人面直接指明國民黨團已經陷入沒有一絲光明的黑暗中有窒息危機，如此氣魄朝野中獨一無二，刮目相看。

▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

