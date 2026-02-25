雨擴全台！　連假大變天

記者陳俊宏／台北報導

228連假即將到來，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周五、周六各地天氣將迎來一波轉變，預測北部至東部轉陰有短暫陣雨，中南部雲量亦增多，山區及局部平地也有短暫陣雨機會。

▼228連假各地天氣不穩定。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

今偏涼 周四回溫

林孝儒指出，今日受東北季風影響，各地雲量略偏多，但雲縫間仍有陽光露臉機會，北部及東部有短暫降雨機會，但雨勢偏弱且零星；氣溫方面，北部至東部氣溫偏涼，預測高溫約21-24度，低溫約17-19度，中南部高溫約25-30度，低溫約19-21度，越往南部日夜溫差越顯著。

林孝儒說，周四東北季風減弱，中南部大致維持與今日類似的天氣型態，北部至東部天氣相對再略有好轉，降雨更為減少外，氣溫將回升偏暖，預測各地高溫約25-30度，低溫約18-20度；雖回溫明顯，但早晚期間仍有涼意，還請留意日夜溫差，適時調整衣物穿著。

周五、周六全台有雨

林孝儒提醒，周五則隨鋒面接近並通過，隨後東北季風再度增強影響至周六，各地天氣將迎來一波轉變了，預測北部至東部轉陰有短暫陣雨，氣溫再下滑轉涼；中南部雲量亦會增多，在華南雲系東移影響下，山區及局部平地也有短暫陣雨機會，體感較前幾日轉涼。

林孝儒提到，預測北部至東部高溫約22-25度，低溫約17-18度，中南部高溫約23-27度，低溫約18-20度，日夜溫差相對縮小，白天感受轉為較涼；另需留意周五白天鋒面通過前後，北部不排除出現短暫雷雨，外出請特別留意天氣變化及行車安全。

林孝儒表示，整體而言，本周天氣系統強弱變化快速，整體氣溫回升及下滑幅度大，且時晴時雨型態交替，冷暖拉鋸、天氣節奏快，常有「白天回暖、隔天又轉涼」的情況；提醒大家這種天氣系統變化不確定性較大，還請攜帶雨具以防不時之需，並多帶件衣物防範降雨與降溫變化。