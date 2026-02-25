愛犬扯牽繩害鑰匙掉進水溝　桃園警奇招「曬衣架神器」解危

▲員警利用現場曬衣架改製成長鉤，嘗試勾起掉落排水孔洞內的鑰匙。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市60歲鄭姓婦人牽著寵物犬外出散步返家時，開門瞬間愛犬突然拉動牽繩，導致手中鑰匙不慎掉進水溝，由於適逢春節假期鎖匠休息，家中又剩她一人，只能愁容滿面地坐在家門口苦等。所幸巡邏員警經過，利用現場曬衣架改製成長鉤，好不容易才將鑰匙勾出。

▲▼經過幾次試驗後，才將鑰匙從水溝蓋孔洞勾出。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所所長鄭榮捷、警員吳昆達及張銘恩21日下午執行巡邏勤務時，發現一名婦人牽著寵物犬愁容滿面地坐在路旁，遂主動上前關心。鄭姓婦人表示，帶著愛犬散步返家時，開門瞬間因愛犬突然拉動牽繩，導致手中鑰匙不慎掉落，剛剛好滑入直徑不到10公分水溝排水孔洞內，雖然致電多家鎖匠，因仍在春節假期不是無人接聽，就是表示休息中，無奈之下只能坐在家門口苦等家人回來開門解救。

警員吳昆達聽完之後靈機一動，利用現場曬衣架改製成長鉤，與警員張銘恩分工合作，一人負責照明、一人小心勾取，經過幾次嘗試後，順利將鑰匙從水溝蓋孔洞勾出。鄭姓婦人見到鑰匙失而復得，開心得跳起來鼓掌，頻頻向警員感謝。

龍潭警分局分局長施宇峰提醒，民眾出門在外，應妥善保管隨身物品，尤其帶著寵物時，更要留意寵物及牽繩動向，以避免意外情形發生。若遇突發狀況，可立即向警方求助。