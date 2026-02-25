　
    • 　
>
國際

美防長下最後通牒！威脅Anthropic須允許美軍「無限制使用」AI技術

▲▼美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯於當地時間24日與AI初創公司Anthropic首席執行官阿莫迪（Dario Amodei）會面，要求Anthropic在27日前允許美國軍方無限制使用其AI技術，否則將面臨被認定為供應鏈風險，並可能援引《國防生產法》（Defense Production Act）強制使用。

Anthropic以其人工智慧語言模型「Claude AI」聞名，但公司堅持設定倫理護欄，拒絕讓軍方使用於自主打擊和對美國公民的大規模監控，這場爭端也凸顯了AI技術在國家安全領域的道德紅線與法律風險。

根據《美聯社》，阿莫迪在會談時明確向赫格塞斯表示，Anthropic的條件包括美軍不得用其產品進行自主攻擊或監控國內公民，且強調此類情境尚未在實際行動中發生。赫格塞斯威脅，一旦Anthropic不遵守，公司可能失去價值高達2億美元的政府合約，甚至被列為供應鏈風險，其他軍方供應商將禁止使用其產品。

知情人士更透露，赫格塞斯還暗示可能援引《國防生產法》，強制軍方使用其AI，即使Anthropic不同意。

▲▼Anthropic執行長兼聯合創始人阿莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲Anthropic執行長兼聯合創始人阿莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

Anthropic自成立以來，一直標榜自己為安全、負責任的AI公司，強調技術使用須在可靠範圍內。公司聲明指出，「我們持續進行善意溝通，確保Anthropic能在符合模型能力與責任範圍下，支持政府國家安全任務。」

報導指出，Anthropic也是首家獲准在美國政府內部處理機密材料的AI企業，其Claude Gov工具因操作簡便、反應迅速，成為五角大樓官員青睞的選擇之一。

美國國防部去年夏季宣布向4家AI公司授予國防合約，包括Anthropic、Google、OpenAI與馬斯克旗下的xAI，每份合約最高可達2億美元。赫格塞斯曾公開表示，他希望軍用AI不受意識形態限制，並強調五角大廈的AI不會被覺醒（woke）文化束縛，凸顯軍方追求無限制、可立即部署的技術需求。

xAI旗下Grok與OpenAI也將加入美國國防部安全但未分類的AI網路GenAI.mil，用於非機密任務。

▲▼AI新創公司Anthropic。（圖／達志影像／美聯社）

▲AI新創公司Anthropic。（圖／達志影像／美聯社）

然而，Anthropic的倫理限制使其與五角大樓立場出現摩擦。五角大樓官員指出，軍事行動需要的工具不應內建限制，而使用其AI的合法性將由軍方負責。喬治城大學安全與新興技術中心分析師丹尼爾斯（Owen Daniels）指出，其他AI公司如Meta、Google與xAI已接受軍方政策，因此Anthropic在軍方的談判籌碼有限，若拒絕妥協，可能失去影響力。

過去，Anthropic也曾因AI安全立場與川普政府出現分歧，包括批評其放寬AI晶片出口管制政策，並公開反對將AI系統在中國使用的計畫。但公司仍維持雙邊合作策略，聘請多位前白宮官員加入董事會，以顯示其跨黨派立場。

02/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

北美要聞AI科技AnthropicClaude AI美國五角大樓赫格塞斯

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

