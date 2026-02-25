學測47級分有望上「中字輩」大學　文組科系門檻降1到2級分

▲升學輔導專家劉駿豪指出，今年落點可以參考113、114年分數。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績今天公布。補教業者分析，預估各校系門檻大致和過去兩年相同，例如台大及陽明交大醫學系醫師組門檻估59級分，醫學系則約56級分，採計「英數A自」二類組也和去年相同，而採計「國英數A自」的頂大理組科系門檻預估要49級分，「中字輩」大學約47級分，採計數B的一類組志願估下降1到2級分。

今年學測共12萬餘人報名。儘管數A是近年來最難，但根據大考中心公布資料，今年滿級分最少為數A的1112人，比去年減少114人，但「頂前後底」等四標反而比去年增加1級分，數B五標都比去年少1級分，國文、社會、自然科五標和去年相同。

升學輔導專家劉駿豪分析，雖然今年數A比較難，但觀察今年單科累積人數和各科組合人數和過去兩年差不多，故整體而言，包括醫牙學系在內的各校系門檻，大致和過去2年差不多，「中字輩」大學約47級分，採計數B的一類組志願估下降1到2級分。

以採計「國、英、數A、自」的醫學系為例，劉駿豪說，今年醫學系門檻大致和去年差不多，台大醫學、陽明交大醫學醫師組59級分，其他頂尖大學醫學系約58到59級分，台大與陽明交大的牙醫系59級分，而醫學系門檻預估約56級分。

至於二類組採計「英、數A、自」，劉駿豪說，估計門檻也和過去2年差不多，台大電機、台大資工和去年一樣為44級分，清大電機乙為43級分，成大電機系估約42級分，「中字輩」電機系採計「英數A自」電機系約40至41級分。

在一類組部分，劉駿豪分析，因為考「採計社會科」的醫牙中的考生人數增加，這些人並不會真的填第一類組志願，所以採計數B的志願，估計門檻會比去年下降1到2級分，越後面志願越明顯。像是台大法律財法組採計「國英數B社」，去年門檻為58級分，今年估為57級分。另採計「國、英、數A」的台大財金，去年門檻為42級分，今年和去年一樣。