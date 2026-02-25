郭正亮：綠想「造神鄭麗君」卻亂了　民進黨都不用選

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國最高法院裁定全球性關稅違法，美國總統川普（Donald Trump）隨即援引法條改課 15% 關稅。前立委郭正亮直指，台灣簽署的協定恐讓台灣陷入「全世界0%只有台灣 15%」的窘境，重創行政院副院長鄭麗君的台北市長選情，更直言民進黨整個都不用選了。

前立委郭正亮在政論節目《林嘉源辣晚報》中重砲質疑，行政院根本沒說實話。他分析，《1974年貿易法》的法律效力明擺在那，台灣不可能僅靠一份協議就豁免於「15% + N」的規定。他更質疑，若 7 月後全球關稅可能歸零，台灣現在卻用鉅額投資承諾去換取一個 15% 的框架，這種決策邏輯完全不划算。

郭正亮痛批政府大內宣 憂15%關稅淪國際笑話

郭正亮進一步指出，民進黨原本的劇本是想藉由 ART 協定為鄭麗君「造神」，替未來的台北市長選舉鋪路，沒想到美國法律環境丕變，讓整個陣營亂了方寸。他直言，如果屆時全世界都恢復零關稅，唯獨台灣被合約綁死在 15%，這將成為嚴重的外交與經濟挫敗，不僅鄭麗君不用選，整個綠營選情都會崩盤。

面對外界喪權辱國的質疑，政府雖強調會持續在現有基礎上確保產業優勢，但法規衝突與投資成本的爭議已在政壇延燒。這場關稅大戰的法律攻防，不僅影響台灣產業競爭力，更直接衝擊明年地方大選的政治版圖。