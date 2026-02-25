　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測成績今天公布，英文科3261人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績今（25日）公布，被形容「近年最難」的數A，滿級分僅1112人，比去年減少114人，也是6科中滿級分人數最少，但「頂前後底」等四標反而比去年增加1級分。另數B的五標都比去年少1級分，國文、社會、自然科五標和去年相同。六科當中滿級分最多為英文的3261人，但比去年少613人。

12萬1535人報考的115學年度成績今天公布，也公布相關統計數據，包括各科級分人數百分比累計表、各科五標（頂、前、均、後、底）及各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、10、9、7」，社會科五標分數為「13、12、10、8、7」，自然科五標分數為「13、12、9、7、5」，上述3科五標都和去年相同。

今年數B五標為「11、9、5、3、2」，五標都比去年少1級分；數A五標為「12、10、8、5、4」，但「頂、前、後、底」等四標反而比去年增加1級分，均標則上升2級分。英文科五標為「13、11、8、5、3」，頂、前、均、底標和去年相同，後標則比去年略升1級分。

另外，今年滿級分人數最多為英文科3261人，但比去年減少613人，其次為國文科2563人、自然科2342人、社會科1863人、數B共1255人、數A共1112人。
 

▲▼學測成績單今天公布，包括五標等資料揭曉。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天寄發成績單，並公布五標。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，明天起到3月4日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月11日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將於3月11日至12日報名，3月18日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將於3月24日至25日辦理報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月14日至5月31日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生須於6月4日至5日登記就讀志願序，6月11日公布最後統一分發結果。

▲▼學測成績單今天公布，包括五標等資料揭曉。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心公布級分對照表。（圖／大考中心提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雨擴全台！　連假大變天
阿姨慘被垃圾車「上鉤拳 」KO　恐怖畫面曝
57歲香港綠葉男星腦出血　搶救13天逝世
擁6億身家！陳美鳳首度鬆口財產規劃　指定留給她
華爾街一哥放警訊　驚見「2008金融海嘯」前恐怖景象

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌回斗南站　一度單線雙向行車

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

雨擴全台！　連假大變天

賈永婕被拱選總統！　深夜3字表態

春雷要響了！　2波鋒面接力

刮刮樂「夾心玄學」秒中萬元！網友朝聖　員工揭內幕：別買整本

今初九天公生「改說1字」　財神整年跑來

學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

槓龜彩券可換200元購物金！　亂丟最高挨罰6000元

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

緊抱絨毛玩偶當媽的勇氣小猴　融化全球Panchi迷的心　市川動物園18年前就有翻版

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌回斗南站　一度單線雙向行車

學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

雨擴全台！　連假大變天

賈永婕被拱選總統！　深夜3字表態

春雷要響了！　2波鋒面接力

刮刮樂「夾心玄學」秒中萬元！網友朝聖　員工揭內幕：別買整本

今初九天公生「改說1字」　財神整年跑來

學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

槓龜彩券可換200元購物金！　亂丟最高挨罰6000元

酒醒後找不到車！屏東男焦急報失竊　警細心查證尋獲

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

台積電「站上蛋清2000元天價」　財經作家：ADR已經到2400元

新北小坪頂女駕駛撞對向車！側翻鏟斷路燈　往返北投一度塞爆

「我結婚柯建銘也有來」　蔣萬安憶老交情：會寫卡片祝福他卸任

139次自強號故障！500旅客摸黑走鐵軌回斗南站　一度單線雙向行車

草莓季尾聲送暖！陳亭妃攜手民間捐250盒草莓　南家扶甜在心

連喝2週大骨湯「他腳按下去一個洞」險洗腎！ 醫嘆：是毒素濃縮液

美防長下最後通牒！威脅Anthropic須允許美軍「無限制使用」AI技術

網友質疑對美軍購不知買什麼　黃暐瀚：自己關在黑箱抱怨世界一片黑

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

生活熱門新聞

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

下不停！　首波春雨明爆發

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

機車格「白線內畫黃線」！內行人解答：是金錢顏色

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

水神3波接力變天　228連假雨不停

國中生教組長嗆網友媽慰安婦　校長回應

全台下2天！　連假溼答答

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

王建民變身台灣金希澈！韓媒認證看傻

今初九天公生「改說1字」　財神整年跑來

更多熱門

相關新聞

學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

12萬餘人報考的學科能力測驗成績今（25日）上午9時公布。大考中心指出，今天除提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼考生，也會收到簡訊通知成績；學測成績單則在明天寄發，考生若對成績有疑義，可從明天起到3月4日申請成績複查，複查結果通知書將在3月11日寄發。

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

學測答題「化學式畫滿笑臉」違規　924件亂塗鴉被扣1級分

學測答題「化學式畫滿笑臉」違規　924件亂塗鴉被扣1級分

關鍵字：

學測大考中心成績五標滿級分

讀者迴響

熱門新聞

彭佳慧：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛！

員工冰庫內凍亡　餐廳遭負評鄰居聲援

吳欣岱批燈會吸菸區不夠：走3分鐘就該有一個

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

劉雨柔結婚8個月亮紅燈！　球星尪酒後吐實：真的受不了

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

「孩子不是我一個人的」　劉雨柔酒局中洗臉球星尪

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

最不會社交三大星座！

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲

彭佳慧回應了！

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面