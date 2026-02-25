學測數B「五標都降」　英文3261人滿級分人數最多

▲學測成績今天公布，英文科3261人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績今（25日）公布，被形容「近年最難」的數A，滿級分僅1112人，比去年減少114人，也是6科中滿級分人數最少，但「頂前後底」等四標反而比去年增加1級分。另數B的五標都比去年少1級分，國文、社會、自然科五標和去年相同。六科當中滿級分最多為英文的3261人，但比去年少613人。

12萬1535人報考的115學年度成績今天公布，也公布相關統計數據，包括各科級分人數百分比累計表、各科五標（頂、前、均、後、底）及各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願參考。

今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、10、9、7」，社會科五標分數為「13、12、10、8、7」，自然科五標分數為「13、12、9、7、5」，上述3科五標都和去年相同。

今年數B五標為「11、9、5、3、2」，五標都比去年少1級分；數A五標為「12、10、8、5、4」，但「頂、前、後、底」等四標反而比去年增加1級分，均標則上升2級分。英文科五標為「13、11、8、5、3」，頂、前、均、底標和去年相同，後標則比去年略升1級分。

另外，今年滿級分人數最多為英文科3261人，但比去年減少613人，其次為國文科2563人、自然科2342人、社會科1863人、數B共1255人、數A共1112人。



▲學測今天寄發成績單，並公布五標。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，明天起到3月4日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月11日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將於3月11日至12日報名，3月18日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月3日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將於3月24日至25日辦理報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月14日至5月31日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生須於6月4日至5日登記就讀志願序，6月11日公布最後統一分發結果。

▲大考中心公布級分對照表。（圖／大考中心提供）