川普國情咨文今登場！拚經濟、護關稅、談軍事行動　期中選前搶民心

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普將於美東時間24日晚間9時（台灣時間25日上午10時）在國會發表國情咨文，外界預料他將大談掃蕩移民、縮減聯邦政府規模、關稅政策與對伊朗和委內瑞拉的軍事行動，試圖在11月期中選舉前在經濟政策上說服選民，並為共和黨爭取國會席次。然而，物價高漲與經濟感受落差，成為他此行最大的政治考驗。

根據《美聯社》，川普將在演說中細數重返白宮後的施政成果，包括強化邊境執法、裁減聯邦機構規模，以及捍衛其標誌性的關稅政策。儘管美國最高法院近日推翻部分大規模關稅措施，他仍預計批評該裁決，並說明如何在不依賴國會、同時避免市場動盪的情況下尋求替代方案。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，川普將主張共和黨才是解決民生成本問題的最佳人選。她強調，「只要再給他三年，加上國會由共和黨掌握，就能重現第一任期的美國夢」。

川普本人也預告，「這會是一場很長的演說，因為我們有太多事情要談」，尤其他將著墨經濟議題，宣稱國內製造業與就業機會正在增加，美國正處於繁榮時期。

▲美國總統川普即將發表國情咨文。（圖／達志影像／美聯社）

不過，數據與民眾感受之間存在明顯落差。報導指出，儘管道瓊工業指數近期首度突破5萬點，川普也稱自己已成功壓低通膨、讓經濟順暢運轉，但沒有投資股票的家庭未必有實質感受。此外，去年底經濟成長放緩，加上關稅可能有推高物價的疑慮，仍讓部分選民憂心。

除了經濟，外交政策亦將成焦點。目前美軍兩艘航空母艦已部署至中東，因應與伊朗的緊張情勢。川普預計回顧去年夏天對德黑蘭核設施的空襲行動，並提及推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的突襲行動，以及促成以色列與哈瑪斯在加薩停火的努力。

同時，他可能呼籲國會增加軍費、強化選民身分驗證規定，並為近期引發爭議的移民執法辯護。

然而，川普在外交議題上也面臨質疑。他曾主張自丹麥手中取得格陵蘭，並在處理俄烏戰爭時未對俄羅斯總統普丁採取更強硬立場，引發盟友不安。本週亦正值俄烏戰爭4周年，使相關議題更具敏感性。