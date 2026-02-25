遭詐108萬！女聯手警釣出少年車手　求償99萬卻吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）在2025年8、9月間落入詐騙陷阱，損失108萬元，後來她與警方聯手，用餌鈔釣出車手少年A，事後決定對少年A及其父母提告求償99萬元。不過，由於小芸無法證明少年A與騙走108萬元的詐團有關，彰化地院法官日前審理之後，裁定駁回她的告訴。

▲小芸誤信詐團話術，損失108萬元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

小芸在判決書中主張，詐團在2025年8月間以假交友、假投資等話術，指示她多次匯款購買虛擬貨幣，接著又在同年9月間要求面交75萬元現金，她前往銀行辦理貸款時，經行員告知才驚覺遭到詐騙，於是決定配合警方調查，由警方準備74萬8000元餌鈔，再加上她準備的2000元現金，布下陷阱準備抓捕車手。

等到約定面交的那一天，車手少年A依照指示抵達指定地點，就在小芸準備交付75萬元時，埋伏警方立刻上前並逮捕少年A。事後，小芸認為自己遭詐團詐騙2次，損失108萬元，所以決定對少年A及其父母提告求償99萬元。

不過，少年A及其父母辯稱，此案因警方當場查獲，未對小芸造成實際損害，在此案發生之前，少年A並無與詐團成員有任何犯意聯絡，小芸先前遭詐損失的108萬元，與他們無關。

彰化地院法官表示，小芸在此案中交付給少年A的款項，是警方準備的餌鈔，其中2000元現金事後已經全數發還，她的確沒有受到實際損害，不符合侵權行為損害賠償債權的成立要件。

至於先前遭詐損失的108萬元，法官指出，小芸提出的證據只有少年A的宣示筆錄，沒有其他遭詐欺而匯款或與詐團相關的資料，既然她無法證明少年A與騙走108萬元的詐團有共同侵權行為，自然也無法要求少年A及其父母負起賠償責任，最終裁定駁回她的告訴，全案仍可上訴。