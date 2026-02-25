旅遊網紅教「飯店咖啡機洗內褲」炎上　IG回應了

▲加拿大旅遊達人伍德考斯（Tara Woodcox）。（圖／翻攝IG／tarawoodcox11，、下同）

記者葉國吏／綜合報導

在加拿大擁有超過70萬粉絲的旅遊達人伍德考斯，近日因一段教導民眾利用飯店咖啡機高溫清洗內褲的影片引發各界抨擊。雖然網路上罵聲不斷，但她至今仍未將爭議內容下架，不過今早在IG發文回應了。

旅遊網紅伍德考斯（Tara Woodcox）近期在影音平台引發軒然大波，她宣稱若在旅途中遇到貼身衣物不足的窘境，可將髒內褲塞進房內的咖啡機，利用機器沖泡時的高溫熱水進行殺菌清潔。這項驚人的「生活智慧」隨即遭到大批網友洗版痛批。

根據美國媒體《國際財經時報》（International Business Times）指出，這段畫面其實在去年底就已上傳，近期才在各大社群媒體發酵。伍德考斯在影片中甚至加碼示範，洗完後還能搭配吹風機快速烘乾，隨即就能擁有一條「乾淨」的內褲換穿。

驚人洗內褲秘招引發炎上 網批沒公德心籲飯店求償

她更在鏡頭前信誓旦旦地表示，這個特殊的小撇步是多年前由一位匿名空服員所傳授，且在旅遊圈內早已是許多人公認的實用技巧。然而，這種缺乏衛生意識的行為，讓許多經常出差或旅遊的民眾感到反胃，紛紛直呼以後入住飯店再也不敢觸碰咖啡機。

許多憤怒的留言湧入其頻道，批評這種行為極度缺乏公德心，畢竟飯店業者通常不會對咖啡機內部進行深度刷洗。更有不少網友呼籲各大飯店集團應該採取法律行動，針對蓄意破壞衛生設施並誤導大眾的行為，向這位網紅提出連帶賠償。

面對負面評論，伍德考斯今早在IG發圖寫道「你不需要知道接下來會發生什麼。有一種平安，是來自於知道上帝早有安排，且祂讓你正處於祂希望你待的地方。」似乎是在回應目前的狀況。