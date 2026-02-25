　
國際

川普10％全球關稅上路！喊漲至15％卻未簽命令　美官員：時程未定

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普在最高法院裁定其依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅違法後，火速改以1974年《貿易法》122條款推出10％「全球關稅」，並於美東時間24日凌晨生效。然而，川普隨後揚言將稅率上調至15％，卻遲未發布新行政命令，美方官員坦言「實施時程尚未敲定」，讓全球市場與各國政府陷入觀望。

美國最高法院裁定，川普援引IEEPA開徵的「對等關稅」自美東時間24日凌晨0時01分（台灣時間24日下午1時01分）起停止生效。幾乎在同一時間，川普20日晚間簽署的行政命令正式啟動10％全球關稅，作為替代措施。

川普21日發文宣稱，將把10％稅率提高至15％，並強調「幾乎立即生效」。但截至目前，白宮尚未公布新的行政命令。美媒引述不具名政府官員指出，白宮仍在擬定正式命令，調升稅率的時間點尚未拍板。

此次全球關稅是依據1974年《貿易法》122條款實施，總統可在無須國會批准下課徵關稅，期限最長150天。

值得注意的是，措施保留部分豁免項目，包括部分關鍵礦物、貨幣用金屬與金銀條塊、能源及其產品，以及無法在美國境內生產的天然資源與化肥等。這些例外使實際有效稅率低於名目稅率，也導致不同國家與產業承受的衝擊差異擴大。

然而，是否升至15％及何時升級的不確定訊號，已在全球引發困惑。多國政府與跨國企業正重新評估既有貿易安排與供應鏈布局，擔憂政策反覆帶來額外風險。

日本方面迅速反應。日本經濟產業大臣赤澤亮正23日晚間緊急致電美國商務部長盧特尼克，要求確保新關稅措施不會損及日美既有貿易協議成果，避免日本陷入不利處境。日本農林水產大臣鈴木憲和則表示，日本出口牛肉與綠茶的關稅「維持不變」，不會被追加。

南韓外交部發言人朴一也指出，政府已與可能受影響企業會商因應對策，將綜合考量對韓美關係的影響，並以國家利益為依歸制定方案。

中國商務部24日則表態，將視情況調整相關反制措施，同時喊話美方，希望在即將舉行的第6輪美中經貿磋商中展開溝通。另有媒體報導川普預計3月31日至4月2日訪問大陸，但中國外交部未予證實，僅回應雙方仍在協商中。

02/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

北美要聞川普關稅對等關稅

