日扭蛋店社長偷拍女客裙底　手機藏2千部影片辯「壓力大忍不住」

記者黃翊婷／綜合報導

日本某連鎖扭蛋店的社長（43歲）被指控涉嫌偷拍女性客人的裙底，手機內有多達2000部影片。東京澀谷警察署已將該名社長依法送辦，據了解，他聲稱是因為工作壓力太大，看到穿裙子的女性就忍不住上前偷拍。

▲扭蛋店社長因工作壓力大，竟持手機偷拍女性客人的裙底。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

根據日媒《時事通信社》、《TBS NEWS DIG》報導，該扭蛋店的社長被指控在2025年5月、6月間，於北海道札幌街頭偷拍3名女性，接著又在同年7月間於東京澀谷偷拍1名女性。

該名社長坦承指控並表示，因為工作壓力太大加上焦慮，才會在視察競爭對手的店面時偷拍，「只要看到穿裙子的女性，我就會上前偷拍。」

警方調查發現，社長的手機中存有2000部疑似偷拍女性裙底的影片，其中有200部影片可能是在店裡拍攝的。目前，社長已被警方依法移送偵辦。

