國際

發文認了！高市早苗送自民黨議員「當選賀禮」　再掀政治獻金爭議

▲▼日本首相高市早苗坦承，向自民黨當選眾議院贈送百貨型錄禮券。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗坦承，向自民黨當選眾議院贈送百貨型錄禮券。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本執政黨恐再掀「政治獻金」爭議！日媒昨（24）日晚間爆料，日本首相兼自民黨總裁高市早苗在眾議院選舉後，向勝選的自民黨眾議員贈送每人約3萬日圓的百貨型錄禮券作為祝賀。對此，至少已有4名議員或相關人士證實收受。高市早苗則透過社群平台發文，強調是為慰勞選戰辛勞，且未動用政黨補助金。

根據日媒《週刊文春》24日晚間搶先獨家報導，自民黨本月8日在眾議院奪下超過3分之2以上席次後，高市早苗以「慶祝當選」名義，向當選的300名以上自民黨眾議員發送近鐵百貨店的型錄禮券。

其中一名自民黨眾議員的辦公室相關人士透露，高市早苗的胞弟、同時擔任高市辦公室政策秘書的男子，2月19日親自將禮券送至議員會館辦公室。另一名7度當選、此次重返國會的議員相關人士也證實，收到署名「衆議院議員 高市早苗」並附有賀紙的禮券。

截至24日下午，《週刊文春》採訪顯示，至少4名眾議員或辦公室人員承認收下禮券。有議員幕僚私下坦言，「想到前首相石破茂的商品券問題，感到有些尷尬。」

▲▼自民黨在眾議院奪下超過3分之2以上席次。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨在眾議院奪下超過3分之2以上席次。（圖／達志影像／美聯社）

隨後，《日本放送協會》、《朝日新聞》跟進報導。高市早苗24日晚間在社群平台X發文承認，禮券發送對象為「自民黨所有眾議院議員」，是以「奈良縣第二選區分部（高市早苗分部長）」名義捐贈。她表示，考量此次選戰相當艱困，因此希望表達慰勞之意，並讓議員能夠自行選擇有助政治活動的物品。

高市早苗也解釋，原本她考慮舉辦餐會，但因必須準備接受國會質詢，以及其他繁忙的外交行程而作罷，最後才改以型錄禮券形式向當選者致意。至於在費用方面，高市則強調「並未使用政黨交付金」。

有自民黨議員向日媒《朝日新聞》透露，禮券價值約3萬日圓（約新台幣6041元）。

不過，爭議之所以敏感，與自民黨先前的商品券風波有關。2025年3月，石破茂就任首相期間，其事務所被揭發曾向15名首次當選的自民黨議員發放每人約10萬日圓（約新台幣2萬元）的商品券，引發批評；石破茂其後在國會致歉，相關議員也將商品券全數退回。

02/22 全台詐欺最新數據

日韓要聞高市早苗日本自民黨禮券近鐵百貨

