軍車撞死母女！　駕駛兵揹鍋判刑10個月

▲3年多前，陳兵駕駛的軍卡車與機車發生擦撞，導致一對母女死亡，如今陳母出面控訴軍方隱匿疏失、冷血甩鍋。（圖／鏡週刊提供，下同）

3年多前，一輛軍用卡車在新北三峽與機車發生擦撞，導致一對母女當場死亡，陳姓駕駛兵去年遭判刑10個月，目前上訴中，但這場看似單純的車禍，卻隱藏軍方隱匿疏失、冷血甩鍋的內幕。駕駛兵的母親向本刊投訴，指軍方派車過程不符規定，未進行交管，事故發生後，又將責任全推給兒子，甚至未協助找律師辯護，還暗示要兒子調單位，就連對死者家屬也漠不關心。陳母痛批，軍方推卸責任的冷漠態度，已經殘酷地毀了2個家庭！

▲陳兵肇事後到派出所做筆錄時一臉茫然，去年被依過失致死罪名判處10個月徒刑。

本刊調查，現年31歲的陳姓駕駛兵，當時是陸軍六軍團第三支部補給油料庫中壢分庫的志願役上兵，2022年10月25日早上7點多，他奉命駕駛軍用卡車前往桃園龍潭保養廠，卻在行經新北市三峽區介壽路，準備右轉進入一處巷道時，與一台機車發生擦撞事故，導致43歲的女騎士與其六歲的小女兒捲入車底，當場死亡。

▲陳母指控軍方派車載運武器未交管，事故發生後，也未協助找律師替兒子辯護，還暗示要他調單位。

最讓陳母不滿的是，軍方在事故當下雖然啟動一連串的通報、協調、慰問與賠償的行政程序，但檯面上的程序結束後，長官們就開始神隱，陳母想尋求協助，也碰了一鼻子灰。

軍方向陳母表示，軍方聘請的顧問律師案子多，沒辦法像當事人自己委任的律師能夠全程陪同，而且每出一次庭，就要2、3萬元律師費，單位沒有那麼多預算，所以建議陳母自己先聘律師，若官司打贏了，單位再協助他們向上級申請費用補貼，但若官司打輸，單位也愛莫能助，只能依規定強制陳姓上兵退役，讓他到獄中服刑，扛起應負的法律責任。

▲新北市的事故鑑定會（右）及澎科大的鑑定報告（左）都指出，機車從右側超車是事故發生的主因。

更離譜的是，陳姓上兵案發當天是要載運槍枝前往龍潭保養，但上級只派了一名士官押車，還臨時更改路線，要陳先轉去其他單位，協助載運該單位槍枝一起送去保養，根本不符軍中規定。但意外發生後，除了押車士官被調離單位3個月避風頭外，其他長官通通全身而退，沒有一人受到懲處。

「這次的情形很明顯就是官官相護的結果，甚至連押車士官都轉為刑事案件的證人，軍方把所有責任推給駕駛兵就算了，一審判決出爐後，單位長官還問陳姓上兵要不要調外島或轉常備役？切割的意圖相當明顯。」軍官退役的陳母友人A先生說，志願役士兵鮮少調任外島，長官應該是想把燙手山芋丟給別的單位，令人心寒！

▲陳兵所服役的單位當時駐守在新北鶯歌的岳崙營區（圖），當天奉命載送槍枝前往桃園龍潭保養，卻發生意外。

陳母沉痛地表示，據她了解，目前死者家中僅剩一名就讀國小的大女兒，小朋友在其他親戚協助下，獨自面對殘酷的官司，對此，陳姓上兵調解時，承諾資助小朋友到成年為止的生活費，反觀單位長官卻不聞不問。陳母無法接受，痛斥軍方不只葬送了兒子的人生，也讓死者家屬看不到未來，如果連同袍與人民都無法保護，軍方還有存在的價值嗎？

針對陳母的指控，陳兵目前單位所屬的陸勤部回覆如下：

案件肇生迄今，單位主動提供各項法律諮詢服務；另陳士個人委任律師相關費用，可依照「國軍人員因公涉訟補助申請作業規定」提出申請，惟需符合「公務人員因公涉訟補助辦法」（考試院及行政院業管法規命令）之相關規定辦理。

依「國軍汽車集用場及駕駛行車安全作業規定」所律，載運軍械非危險軍品，無須派遣前導車輛及交管，單位未涉違失，故未核予相關處分；另當事駕駛是否有疏責，因全案尚在司法審理中，已暫停懲罰程序，後續配合司法機關判決結果，再予認定。

