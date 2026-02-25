刮刮樂「夾心玄學」秒中萬元！網友朝聖　員工揭內幕：別買整本

▲2026年台彩春節2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

農曆春節彩券行買氣爆棚，一名女網友分享與好友集資挑戰2000元刮刮樂的驚險過程。她靠著觀察中獎號碼分佈，推演套出「夾心選號玄學」，最終成功抱走萬元獎金，引起網友討論朝聖。不過也有彩券行員工提醒，千萬不要買整本來刮。

農曆新年期間，不少民眾都會買張刮刮樂試手氣，Dcard上近日出現一篇超幸運的選號心得。一名女網友表示，她與高中同學合資挑戰面額2000元的刮刮樂，首張挑選「13號」卻直接槓龜。隨後兩人不甘心，陸續挑戰「1號」與「2號」，分別獲得5000元與再次摃龜。老闆在一旁透露，整本2000元刮刮樂中，通常只有4到5張會完全沒中獎，讓這對好友決定發揮「研究精神」繼續拼。

兩人觀察同一本刮刮樂的開獎戰績後發現，中獎的1號被夾在槓龜號碼之間，因此大膽推測夾在槓龜號碼13號旁邊的「12號」，極大機率藏有驚喜。沒想到這套看似歪理的邏輯竟然奏效，請老闆幫忙刮開後，果真開出1萬元大獎。這段反敗為勝的經歷讓原PO直呼太神奇，貼文曝光後也吸引無數網友湧入留言「吸好運」，甚至有人表示照做後真的也刮中5000元。

內行揭露獎金分配比例 提醒大獎機率極低

然而，這套玄學在專業人士眼裡仍有風險。一名曾在彩券行打工的離職店員指出，每本2000元的刮刮樂共有18張，內部獎項配置其實有固定比例，通常會包含兩張5,000元或一張10000元。其餘則是2000元平手獎、1000元小獎或槓龜。他強烈建議民眾千萬不要「包整本」來刮，因為根據機率計算，整本購買幾乎注定會虧錢，且10萬元以上的大獎往往好幾百本才出一張。

除此之外，資深員工也給出務實提醒，雖然原PO刮中1萬元相當幸運，但依照現行法規，中獎金額超過5000元需扣除20%所得稅及千分之四印花稅。因此，萬元大獎實際領到的現金僅為7960元，並非足額入袋。