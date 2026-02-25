▲即將進入3月春天，天氣變化快速。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

春雷要響了，2波鋒面接力！氣象專家吳德榮表示，今日開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶有對流性降雨，伴隨的「春雷」及較大雨勢機率有逐波提高的趨勢。

今變天降溫

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日鋒面掠過，北部及東半部有局部短暫雨，東北季風南下，北台轉涼。

吳德榮說，周四短暫空檔、氣溫升，東半部偶有局部短暫雨；晚起另一鋒面前中高雲移入，雲量增多；周五鋒面南下，中部以北轉有局部雨，天氣轉涼；周六鋒面降雨區往南移動，範圍略縮小。

228連假水氣多

吳德榮分析，周日至下周一上午略好轉，天氣回暖，局部地區仍有短暫降雨的機率；下周一下午起至下周五又是另一段短波盛行，繼續晴雨、冷暖頻繁更迭的型態。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今日開始連續幾波短波通過，晴雨多變，為春季易降雨的型態，鋒面偶有對流性降雨，伴隨的「春雷」及較大雨勢機率有逐波提高的趨勢。

吳德榮表示，鋒面後冷空氣並不強，僅達東北季風等級（台北測站最低氣溫都在15度以上），但因冷暖頻繁更迭，感覺上氣溫的變化幅度都很大；由於短波型態變化快速，各國模式模擬調整亦較其他天氣型態頻繁，應持續觀察最新模式調整。