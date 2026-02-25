　
今初九天公生「改說1字」　財神整年跑來

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

▲初九拜天公。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆正月初九玉皇大帝聖誕，俗稱「天公生」，許多人會拜天公。命理專家王老師分享，初九天公生開運指南，包括要準備供品、選吉時拜拜、祭拜要誠心；此外，別說「死」字，可把「死」改成「發」，如果整年養成習慣這樣說，財神爺還以為你家在辦喜事，整年都想往你這跑。

王老師拍片表示，想在今年成為最好運的「天公仔囝」？在玉皇大帝生日這天，注意這三不、三要！保佑你2026財源廣進、做什麼都順！

►初九天公生「三不」

第一不：別說「死」字

聽起來無傷大雅的「飽死了」也算，可把全部的「死」改成「發」，「飽發了」聽起來就特別吉利！如果整年養成習慣這樣說，財神爺還以為你家在辦喜事，整年都想往你這跑。

第二不：別亂發毒誓

尤其是男女朋友之間的毒誓，萬萬不可，因為天公生的發誓最為靈驗。

第三不：別口出穢言

這天玉皇大帝下凡巡視，動怒罵人容易惹怒天公。

►初九天公生「三要」

1、要選吉時拜拜

今天凌晨1時至3時、早上5時至7時最佳，不想太早起的話，白天拜也可以。

2、要準備供品

供品準備五種水果，包含龍眼乾，甜食例如發糕，自己喜歡吃的，但要是素的。

3、拜拜要誠心

拜玉皇大帝前先沐浴更衣，在家拜或供有玉皇大帝的寺廟都可以。不需要太繁瑣的流程，只需要恭敬、誠心祈求即可。

王老師說，身上如果有招財物，例如錢母、貔貅手串、念珠、招財符、甚至招財桌布，可以趁拜天公時，左手順時針過香爐，讓玉皇大帝替你加持能量，祝你2026財運亨通、馬上來財！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

