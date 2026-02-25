新莊「小五女童」開學日墜樓亡　家屬悲訴疑與同學不和

▲新莊女童墜樓亡，父母及哥哥到板殯相驗遺體。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

新北市新莊區驚傳校園悲劇，一名國小五年級女童在開學當日，反常拒絕父親陪同上學，隨後竟從住家頂樓墜落不幸身亡，家屬心碎透露孩子生前疑似與同儕相處不睦。

開學首日原本應是學生返校的熱鬧日子，新莊中平路某社區卻發生令人心碎的墜樓案件。當日上午七時許，該名就讀小五的女童與父親一同搭乘電梯準備出門，期間突然開口要求想嘗試獨自去學校。其父當時不疑有他便答應請求，沒想到女童並未前往校園，而是轉身折返並直接搭電梯前往頂樓，隨後被住戶發現倒臥在中庭，警消趕抵現場時已無生命跡象，送醫後宣告不治。

檢調單位調閱監視器畫面確認，案發當時女童是獨自搭乘電梯上樓，現場並沒有其他可疑人士陪同，也無任何推擠或強迫的跡象。家屬事後悲痛回憶，孩子在上個月曾提到自己在學校與同學關係有些緊張，但當時並沒有說明具體細節，之後觀察其生活作息也未發現異常，沒想到在開學第一天就發生天人永隔的憾事。

檢警完成遺體相驗 同儕不和疑為導火線

新北檢察官於24日下午會同法醫前往殯儀館進行遺體相驗。根據檢查結果顯示，女童身上存有創傷性顱內出血、顱底閉鎖性骨折等嚴重傷勢，最終判定死因為中樞神經衰竭。相驗過程中，女童的雙親、哥哥以及學校老師皆在場守候，眾人情緒潰堤難掩悲痛。對於初步的死因判定結果，女童父母表示沒有異議，檢警隨後已將遺體發還家屬處理後事。

校方對於優秀學子的離世感到震驚與不捨，目前已針對女童所在的班級啟動諮商與悲傷輔導機制，避免其他學生受到心理創傷。雖然女童家長曾提及同儕相處問題，但確切的墜樓動機與在校生活細節，仍需由教育局與警方進一步訪談相關同學與老師，以釐清背後真相。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995