▲南韓22歲少女在摩鐵毒殺2名網友。（圖／翻攝Threads）

記者葉國吏／綜合報導

韓國近日爆發震驚社會的「江北摩鐵藥物殺人案」，金姓女子涉嫌利用 ChatGPT 諮詢藥物致死風險後，先後誘騙三名男子飲用摻有安眠藥的飲料導致2死，更誇張的是她還多是跟AI問有關下毒的問題，行徑引發各界高度關注，甚至讓她的IG帳號粉絲爆漲破萬。

韓國首爾近日傳出駭人聽聞的連續謀殺案，一名20多歲的金姓女子（Jin）涉嫌從去年底至今年初，頻繁聯繫多名同齡男性並相約見面。警方深入調查發現，金女在與受害者會面前，竟然多次向ChatGPT詢問「安眠藥混酒會發生什麼事」以及「服用多少劑量會致死」等問題。儘管 AI 明確回覆這類行為極其危險且恐引發生命威脅，金女仍執意將處方藥物摻入解酒液供對方飲用，行徑令人髮指。

這起案件起初因一名受害者僥倖甦醒報警才曝光，不料金女在首位被害人逃過一劫後，不僅沒有收手，反而為了確保後續目標無法甦醒，進一步加大藥劑量。更令人不寒而慄的是，當她得知受害者報案時，還試圖利用 AI 模擬對策，詢問如何回應警方盤查以規避責任。警方掌握對話紀錄後認定，金女對藥物混用的死亡風險完全知情，其宣稱「沒想到會死」的說法顯然是推託之詞，已具備明確的殺人意圖。

兇嫌落網粉絲竟暴增 網現扭曲支持言論

這場冷血命案在網路曝光後，意外延燒出扭曲的社群現象。金女原本僅有兩百多名粉絲的 Instagram 帳號，竟在案件爆發後短時間內暴增破萬人追蹤，甚至有激進網友留言表達支持。據了解，金女在犯案殺害第二名受害者當天，依然若無其事地在社群平台發文，並頻繁標註「歡迎追蹤」等標籤。警方高度懷疑其動機不單純，目前正積極清查是否還有其他受害者或潛在的獵物。

首爾警方強調，金女原本是以傷害致死罪嫌遭到逮捕，但由於相關證據顯示其對致死結果有高度預見性，目前已正式將罪名更改為謀殺罪移送法辦。這起結合科技諮詢與社群擴散的離奇犯罪，除了暴露出精神藥物管控的漏洞，也讓外界反思 AI 科技是否淪為新型犯罪的幫凶。目前相關調查仍持續進行中，警方正全力還原金女完整的犯罪動機與作案細節，為無辜受害者爭取公道。