俄烏戰爭4年！聯大決議挺烏克蘭領土完整　美國棄權

記者葉國吏／綜合報導

俄烏戰爭邁入四週年，聯合國大會於24日表決通過支持烏克蘭主權之決議案。然而，美國在此次投票中選擇棄權，此舉反映出白宮政權更迭後，華府對烏立場已出現顯著轉變。

聯合國大會（UN General Assembly）在俄羅斯入侵烏克蘭滿四週年之際，針對一項維護烏國主權與領土完整的提案進行表決。最終結果為107票贊成、12票反對，另有51國投下棄權票。值得注意的是，過去始終堅定挺烏的美國，此次竟然名列棄權名單。該決議案內容重申致力於國際公認邊界內的主權獨立，並強烈呼籲雙方應立即無條件停火，以達成全面且持久的和平目標。

美國駐聯合國副大使布魯斯（Tammy Bruce）在會後解釋，美方雖然對呼籲停火的訴求表示歡迎，但認為決議文中部分措辭可能分散外交努力，而非提供實質支持。事實上，自從美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，美國對烏克蘭的援助態度便大幅降溫。華府不僅多次拒絕公開譴責俄方，更讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）重新回到國際外交舞台的焦點。

美方提議遭聯大否決 挺烏力道大減

在表決過程中，美國代表團曾試圖施壓，要求針對涉及領土完整與國際法的特定段落進行分開表決，但這項提議最終遭到聯大否決。這並非美方近期唯一的異議行動，早在2025年1月川普上任滿月時，美國就曾在類似的和平決議中投下反對票。隨後，美方更在安理會主導通過一項由俄國支持、卻對「烏克蘭領土完整」隻字未提的決議，此舉令大批歐洲盟友感到極度挫折。

面對美國領導層轉向，烏克蘭外交部副部長貝特薩（Mariana Betsa）直言，即便有各方推動和平，俄方仍缺乏停止侵略的誠意。俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）則冷冷回應，認為烏克蘭應專注於實質外交途徑，而非進行政治化的投票。雖然 G7 集團各國領袖仍發表聲明宣稱挺烏立場不變，但美國的轉向已為這場延續四年的衝突增添更多變數。