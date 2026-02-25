　
國際

俄烏戰爭4年！聯大決議挺烏克蘭領土完整　美國棄權

▲▼ 俄烏戰爭。烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

俄烏戰爭邁入四週年，聯合國大會於24日表決通過支持烏克蘭主權之決議案。然而，美國在此次投票中選擇棄權，此舉反映出白宮政權更迭後，華府對烏立場已出現顯著轉變。

聯合國大會（UN General Assembly）在俄羅斯入侵烏克蘭滿四週年之際，針對一項維護烏國主權與領土完整的提案進行表決。最終結果為107票贊成、12票反對，另有51國投下棄權票。值得注意的是，過去始終堅定挺烏的美國，此次竟然名列棄權名單。該決議案內容重申致力於國際公認邊界內的主權獨立，並強烈呼籲雙方應立即無條件停火，以達成全面且持久的和平目標。

美國駐聯合國副大使布魯斯（Tammy Bruce）在會後解釋，美方雖然對呼籲停火的訴求表示歡迎，但認為決議文中部分措辭可能分散外交努力，而非提供實質支持。事實上，自從美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，美國對烏克蘭的援助態度便大幅降溫。華府不僅多次拒絕公開譴責俄方，更讓俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）重新回到國際外交舞台的焦點。

▲▼ 俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

美方提議遭聯大否決　挺烏力道大減
在表決過程中，美國代表團曾試圖施壓，要求針對涉及領土完整與國際法的特定段落進行分開表決，但這項提議最終遭到聯大否決。這並非美方近期唯一的異議行動，早在2025年1月川普上任滿月時，美國就曾在類似的和平決議中投下反對票。隨後，美方更在安理會主導通過一項由俄國支持、卻對「烏克蘭領土完整」隻字未提的決議，此舉令大批歐洲盟友感到極度挫折。

面對美國領導層轉向，烏克蘭外交部副部長貝特薩（Mariana Betsa）直言，即便有各方推動和平，俄方仍缺乏停止侵略的誠意。俄羅斯駐聯合國副大使埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）則冷冷回應，認為烏克蘭應專注於實質外交途徑，而非進行政治化的投票。雖然 G7 集團各國領袖仍發表聲明宣稱挺烏立場不變，但美國的轉向已為這場延續四年的衝突增添更多變數。

更多新聞
烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿四週年，這場自第二次世界大戰以來歐洲爆發的最大規模衝突，不僅徹底改寫了冷戰後的安全秩序，更讓無數士兵與平民陷入慘烈煎熬。隨著戰爭正式進入第五個年頭，目前的局勢依然未見和平曙光。

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

驚悚對話曝！　俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘

驚悚對話曝！　俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

