法國「羅浮宮竊案」難破　館長請辭獲准

▲法國羅浮宮。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

羅浮宮館長戴卡赫正式請辭獲准，主因涉及價值一億美元的皇冠珠寶失竊案，加上館內罷工與詐騙醜聞不斷。法國總統馬克宏讚揚其承擔責任，並強調博物館亟需安全重建。

舉世聞名的羅浮宮博物館（Louvre Museum）近期陷入多重危機，館長戴卡赫（Laurence des Cars）的辭職請求已獲得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）批准。這間頂級藝術殿堂去年遭遇震驚全球的珠寶大案，竊賊竟在光天化日之下，盜走價值高達一億美元的法國皇冠與珍貴首飾，導致館方承受排山倒海的輿論壓力。雖然馬克宏先前曾一度慰留，但面對接連爆發的內部管理疏失，行政高層最終決定進行人事更迭。

針對這起驚天動地的人間蒸發案，法國國會調查小組在進行數十場聽證會後，於近期提出評估報告，直指博物館內部存在嚴重的「系統性失誤」。雖然警方目前已拘留四名嫌疑人士，但極具歷史意義的皇冠珠寶至今仍下落不明。法國文化部也同步啟動內部審查，試圖釐清為何層層防護的國家級寶庫會輕易失守，完整的詳細調查結果預定將於今年五月對外正式公布。

▲羅浮宮文物失竊，包括尤吉尼皇后（Empress Eugenie）的珍珠鑽石后冠，唯一尋回的祖母綠寶石后冠受損。（圖／路透）

驚世竊案後續未解 新館長接手挑戰

除了安保漏洞引發的治安紅燈，羅浮宮近年來的營運狀況也顯得動盪不安。館內員工發動的多場罷工行動，導致博物館經常被迫臨時閉館，嚴重影響國際觀光客的參訪行程。此外，漏水問題導致部分展廳環境惡化，甚至傳出導遊與工作人員聯手進行票券詐騙，種種負面傳聞讓這座藝術殿堂的聲譽跌至谷底。馬克宏在聲明中表示，戴卡赫的離開是為了讓博物館能重回穩定軌道，並推動後續關鍵的安全升級計畫。

戴卡赫自2021年受命接掌館長一職，是該館歷史上首位女性領導人，具備深厚的學術背景與專業資歷。馬克宏對其任內的奉獻表達感謝，認為她在關鍵時刻選擇辭職是具備責任感的舉動。然而，隨著珠寶失竊案進入深入調查階段，新任館長除了要修補崩潰的公信力，更需解決勞資矛盾與老舊硬體維護等燙手山芋。這顆曾代表法國榮耀的文化明珠，何時能擺脫醜聞陰霾，全球藝術界都在拭目以待。