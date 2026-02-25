巴西豪雨奪命！　至少25死43失蹤

▲巴西暴雨至少25死。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

巴西東南部米納斯吉拉斯州遭逢破紀錄暴雨襲擊，目前已知至少25人不幸罹難。豪雨引發土石流與洪災，當地政府緊急宣布進入災難狀態，並動員軍警與搜救犬持續搜尋失蹤者。

南美洲大國巴西近期深受劇烈天氣影響，位於東南部的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）因連日強降雨導致山洪暴發。官方統計數據顯示，當地已有25人死亡，且仍有43人音訊全無。洪水沖毀大量民宅，現場瓦礫堆積如山，消防單位公布的影像中，民眾甚至必須緊緊抓著電線桿，才能在洶湧的街道洪流中勉強保命，災情極為慘烈。

救難隊員與搜救犬目前正與時間賽跑，在泥濘與碎石中挖掘生還者。其中茲灰福拉市（Juiz de Fora）災情最為嚴重，單一城市就有18人喪命，且還有40人處於失聯狀態。距離該市約110公里的烏巴（Uba）也無法倖免，同樣傳出多起死亡個案。這場天災迫使數百名居民離開家園，許多學校也被迫無限期停課，災民只能暫時安置於避難所。

降雨破紀錄釀災 總統承諾全面援助

面對如此嚴峻的氣候挑戰，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）透過社群平台發聲，強調中央政府會全力支持地方重建。他表示目前的任務重點在於提供人道物資資助、恢復電力與水力等基礎設施，並確保流離失所的民眾能獲得妥善照顧。政府也已經正式承認受災城市進入災難狀態，以便撥款加速各項救災行動與後續補貼。

氣象專家指出，每年的12月至隔年3月是巴西當地的夏季雨季高峰，伴隨雷雨而來的土石流並非罕見。然而今年2月的降雨量卻異常驚人，茲灰福拉市甚至觀測到超過往年同期兩倍以上的雨水，刷新歷史紀錄。市長瑪索羅門（Margarida Salomao）直言當前處境極度危急。由於氣象機構對多個州持續發布豪雨警報，相關單位提醒民眾務必提高警覺，嚴防後續災情擴大。