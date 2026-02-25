文山區名店「女員工凍死冰庫」被1星洗評　鄰居揭闆娘為人

記者黃翊婷／綜合報導

台北市文山區某知名餐廳的69歲劉姓女員工，日前被發現陳屍在店內的冷凍庫內，引發外界關注。業者昨日（24日）深夜發表聲明，表示警方已排除此案與工作、職場環境有關，期盼外界尊重逝者與家屬。也有不少老鄰居留言聲援業者，直言老闆娘對待員工如同家人，很多員工都服務超過30年，希望網友們不要被亂帶風向、亂留言或洗版1星評論。

▲劉女在冷凍庫內停留12個小時，期間未使用手機向外界求助。（圖／記者張君豪翻攝）

女員工被發現陳屍店內冷凍庫

回顧案件經過，劉女在該餐廳任職將近30年，2月23日晚間10時許她從住處騎乘腳踏車外出，大約20多分鐘後抵達餐廳，進入店內後便將外套脫下，只穿著長袖、長褲進入冷凍庫，直到隔天其他員工發現冷凍櫃無法打開，請鎖匠到場協助，這才發現她已經明顯死亡。

警方初步排除他殺嫌疑

警方調查指出，現場無外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑，而劉女有攜帶手機，卻整整忍受12個小時酷寒，沒有打電話求助，加上冷凍庫設有緊急開門裝置，位置就在劉女的頭部上方，因此研判劉女可能是自行進入後反鎖庫門，導致失溫死亡。

死因仍待釐清

台北地檢署檢察官24日下午5時許會同法醫相驗，但由於遺體長時間處於低溫環境，難以精確判定死亡時間，家屬已同意擇日解剖，此案是否涉及藥物、毒物、酒精反應或內傷等因素，仍有待進一步調查釐清。

業者盼外界尊重逝者及家屬

餐廳業者則在24日深夜10時許透過臉書粉專發布聲明，表示逝者為人和善，與同事相處融洽，警方目前已初步排除此事件與餐廳工作內容或職場環境有關，希望外界給予逝者及家屬尊重，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害；此外，他們也會暫停營業進行內部整頓，並為員工安排心理諮商，協助家屬善後，若有需要，會視情況提供經濟支援。

鄰居留言聲援

附近的老鄰居們也紛紛留言聲援業者，表示老闆娘對待員工如同家人，每年都會招待員工出國旅遊，很多都是服務超過30年的老員工，員工們也常向熟客誇讚老闆娘對大家真的非常好，如今發生這樣的事情，大家都感到很遺憾，希望網友們不要被亂帶風向，也不要在Google洗版1星評論或亂留言，以免對店家及逝者家屬造成影響。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。