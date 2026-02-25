　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今變天降快6℃　連假「全台雨最大」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲本周天氣將越來越不穩定。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

今日變天，北部高溫降快6度，228連假雨擴全台！中央氣象署預報員賴欣國表示，周五鋒面通過，東北季風增強，周六加上華南雲雨區東移，這兩天全台都有降雨機會。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

今變天降溫

賴欣國接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風增強，降雨以基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區為主，桃園以北、南部山區也有零星降雨。氣象署觀測，台北市周二高溫來到25.6度，今預估僅20度，降幅近6度。

賴欣國提到，周四東北季風減弱，鋒面接近，桃園以北、東半部降雨為主，中部以北山區、恆春半島也有局部短暫陣雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

228連假全台有雨

賴欣國說，周五鋒面通過，東北季風再增強，周六加上華南雲雨區東移，這兩天全台都有降雨機會，中部以北、東半部、恆春半島降雨稍多一些，南部山區有局部短暫陣雨，南部平地也會時不時零星飄雨。

賴欣國表示，周日、下周一東北季風減弱，華南雲雨區東移，除南部平地不會下雨，其他地區有降雨機會，並以中部以北、東半部、恆春半島為主；下周二另道鋒面影響，全台有機會下雨，中部以北、東北部有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

02/22 全台詐欺最新數據

