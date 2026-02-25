　
快訊／01:23台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者閔文昱／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨1時23分台南市南化區發生芮氏規模4.3地震，震央在台南市政府東北東方35.3公里處，深度9.4公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在高雄市甲仙、台南市楠西。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為高雄市、台南市，震度2級地區為嘉義縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣，震度1級地區為屏東縣。

資料來源：氣象署

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

