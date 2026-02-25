　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市文山區知名餐廳發生員工不幸離世事件，一名資深女員工被發現陳屍店內冷凍庫，引發外界關注。餐廳業者24日晚間透過臉書粉專發布聲明表示，對這起悲劇全體同仁深感哀痛，已在第一時間聯繫家屬，並全力配合警方調查。

業者澄清：警方已排除與工作、職場環境有關

事發餐廳指出，針對外界與部分媒體對事件起因的揣測，店方特別說明，案發後已主動提供相關監視器影像與資料，死者為人和善，與同事相處融洽，警方目前已初步排除此事件與其在餐廳的工作內容或職場環境有關。

餐廳也呼籲外界基於對逝者與家屬的尊重，給予必要空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

暫停營業整頓　為員工安排心理諮商

業者表示，事件發生後已暫停營業進行內部整頓，包括全面消毒與更換所有食材，以避免外界對食品安全產生疑慮；同時，也已為全體員工安排專業心理諮商與輔導，盼能協助同仁走過衝擊，確保身心健康。

協助家屬善後　視情況提供經濟支援

業者指出，目前正全力協助家屬處理後續事宜，並提供實質協助，將視情況給予經濟支援，包括喪葬費用，並持續關懷家屬。餐廳也坦言，自創立以來一直將夥伴視為家人，對於此次憾事深感自責，未能及時察覺員工在私人生活中的困境。

業者強調，未來將更加關注員工的工作與生活平衡，持續建立更完善的職場支持環境，並再次感謝社會各界的關心與體諒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣
大樂透一注獨得　屏東時隔19個月再次開出頭獎
很多人腸胃不適「竟是腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

單身女睡到一半下體劇痛驚醒見血跡　竟是他下手

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北院裁准暫行安置

移工搭火車搞丟400萬！揭小吃部地下匯兌2.3億　4人這下慘了

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

冷水泡奶、滿身蟲咬！彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

買緬甸茶假冒台灣高山茶！嘉義茶商奪獎詐101萬　法院判決出爐

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

台大醫院東址疑火警！「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

單身女睡到一半下體劇痛驚醒見血跡　竟是他下手

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

快訊／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北院裁准暫行安置

移工搭火車搞丟400萬！揭小吃部地下匯兌2.3億　4人這下慘了

中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

冷水泡奶、滿身蟲咬！彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

買緬甸茶假冒台灣高山茶！嘉義茶商奪獎詐101萬　法院判決出爐

台積電狂漲被證交所盯上　批踢踢轟動：被關就見證歷史

UVL複賽戰火燃！清華三劍客發威　險勝陽明交大贏「大梅竹賽」

快訊／01:23台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級

水神3波接力變天　228連假「雨不停」小心這波雨

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

準爸爸王齊麟發威！「麟榤配」26分鐘橫掃對手、攜李家兄弟晉德國賽16強

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

「開工7習俗」幫工作回到正軌！拜拜3供品別拿　吃了恐招長官責難

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

批蔣萬安無菸燈會「累死所有人」！吳欣岱：走3分鐘就該有吸菸區

阮月嬌會唱台語歌?! 　阿翰秀歌技被王識賢認證

社會熱門新聞

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

單身女睡到一半下體劇痛　竟是被他侵犯

搭火車遺失400萬　意外揭2.3億地下匯兌

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

彰化驚見釘子路口！警追查撒釘人

女員工陳屍冷凍庫　業者深夜4點聲明回應

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

即／高雄男恐嚇北捷「殺人放火」　北檢聲請暫行安置

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

新莊女童開學日墜樓亡　家屬悲痛相驗

漢克訓犬成毛孩煉獄　她砸160萬看影片傻眼

王鴻薇辱潘孟安判賠50萬　最高院廢棄發回

嘉義茶商買緬甸茶假冒台灣高山茶　法院判決出爐

更多熱門

相關新聞

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

員工陳屍冰庫　高大成：30分鐘內失溫昏迷

台北市一間知名餐廳傳出離奇冰屍案，一名餐廳女員工，昨（23日）晚間進入餐廳冰庫後就未再離開，今天上午才被同事發現已在冰庫內死亡，離奇的是他身上帶著手機卻未求救。對此，法醫高大成表示，人在低溫環境30分鐘後就會失溫，且屍體的表徵也會受到極大干擾，死者生前的最後動態，將成為釐清案情的主要關鍵。

不是注音！Google評論驚見「加密文」全讚爆

不是注音！Google評論驚見「加密文」全讚爆

北市燈節禁菸範圍曝光　違規最高罰1萬元

北市燈節禁菸範圍曝光　違規最高罰1萬元

2機車變「移動砲塔」　下場慘了

2機車變「移動砲塔」　下場慘了

簽下李四川辭呈？　蔣萬安賣關子

簽下李四川辭呈？　蔣萬安賣關子

關鍵字：

台北餐廳員工離世警方調查心理輔導

讀者迴響

熱門新聞

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

快訊／台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

即／01:23台南南化區規模4.3地震　最大震度3級

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲

最不會社交三大星座！

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

誠品3000坪大店進駐公館商圈

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面