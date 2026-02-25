女員工陳屍冷凍庫　業者深夜發聲：警方已排除與職場有關

▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市文山區知名餐廳發生員工不幸離世事件，一名資深女員工被發現陳屍店內冷凍庫，引發外界關注。餐廳業者24日晚間透過臉書粉專發布聲明表示，對這起悲劇全體同仁深感哀痛，已在第一時間聯繫家屬，並全力配合警方調查。

業者澄清：警方已排除與工作、職場環境有關

事發餐廳指出，針對外界與部分媒體對事件起因的揣測，店方特別說明，案發後已主動提供相關監視器影像與資料，死者為人和善，與同事相處融洽，警方目前已初步排除此事件與其在餐廳的工作內容或職場環境有關。

餐廳也呼籲外界基於對逝者與家屬的尊重，給予必要空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

暫停營業整頓 為員工安排心理諮商

業者表示，事件發生後已暫停營業進行內部整頓，包括全面消毒與更換所有食材，以避免外界對食品安全產生疑慮；同時，也已為全體員工安排專業心理諮商與輔導，盼能協助同仁走過衝擊，確保身心健康。

協助家屬善後 視情況提供經濟支援

業者指出，目前正全力協助家屬處理後續事宜，並提供實質協助，將視情況給予經濟支援，包括喪葬費用，並持續關懷家屬。餐廳也坦言，自創立以來一直將夥伴視為家人，對於此次憾事深感自責，未能及時察覺員工在私人生活中的困境。

業者強調，未來將更加關注員工的工作與生活平衡，持續建立更完善的職場支持環境，並再次感謝社會各界的關心與體諒。