國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：伊朗擬向中國採購超音速反艦飛彈　交易已進入收尾

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

路透社引述6名知情人士報導，伊朗正接近與中國敲定一項軍購協議，擬採購中國製造的CM-302超音速反艦巡弋飛彈。談判時正逢美國在伊朗周邊部署大規模海軍兵力，區域情勢更顯敏感。

射程近300公里　若部署將強化海上打擊力

消息人士指出，雙方針對CM-302飛彈的交易已進入收尾階段，但實際交付時間尚未確定。該型飛彈射程約290公里，能以低空高速突防，被視為具備突破艦載防空系統的能力。兩名武器專家評估，若伊朗成功部署，將顯著提升其海上打擊實力，並對在區域活動的美國海軍構成更大壓力。

報導稱，相關談判至少持續兩年，並在去年以色列與伊朗爆發為期12天衝突後加快。去年夏季談判進入關鍵階段時，多名伊朗高層曾秘密訪中，包括國防部副部長在內。

北京否認知情　華府重申強硬立場

針對報導，中國外交部表示不知悉相關飛彈出售談判，中國國防部則未回應。白宮未正面評論伊中軍購細節，但強調總統川普對伊朗立場強硬，若無法就核議題達成協議，不排除採取強硬行動。

分析指出，若交易成真，將是中國向伊朗提供的最先進武器之一，也可能牽動聯合國武器禁運架構。以色列國家安全研究所學者認為，伊朗一旦取得超音速反艦能力，將改變區域軍事平衡。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

