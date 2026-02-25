批蔣萬安無菸燈會「累死所有人」！吳欣岱：走3分鐘就該有吸菸區

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／資料照）

台北燈節在西門町、花博展區登場，展區及周邊全面禁菸，違者最高可罰1萬元。不過，吳欣岱24日晚間在臉書發文直言，「蔣萬安燈會吸菸區不夠」，若政策設計忽略現場行為現實，只會讓違規更隱蔽、也更難管理，實際做法應該是「至少走三分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區」。

吳欣岱指出，自己身為醫師，診間中有許多重度癮君子，一天抽兩包菸並不罕見，她從不要求患者「立刻戒菸」，不是因為寬容，而是了解人性，「你必須給出合理的舒壓方式與替代方案，對健康才更有幫助，像大禹治水一樣，堵不如疏。」

人潮下距離失真 500公尺恐走20分鐘

吳欣岱以過往在迪化街年貨大街的實測經驗為例指出，在人潮極度密集的節慶現場，步行500公尺往往需要20分鐘，「距離早就不能用平時的經驗來計算。」她也點出，正因如此，即便距離吸菸區僅100公尺的西寧北路，仍可見滿地菸蒂，顯示政策與行為之間出現落差。

她引述東京的實務經驗指出，大型活動的吸菸管理重點，不在於禁菸範圍畫得多大，而是「行為容忍距離」，實際做法是「至少走3分鐘，就必須能抵達一個合法、明確的吸菸區」，否則再嚴格的禁菸規定，也難以真正被遵守。

吸菸區集中邊界 癮君子被迫躲巷弄

回到本屆燈會規畫，吳欣岱指出，西門町展區僅設置3個吸菸區，且全數集中在展區邊界；花博展區對身處核心人潮的民眾而言，實際步行距離往往落在400至600公尺以上，在尖峰時段意味著十多分鐘、甚至更久的移動成本。

她直言，結果並非「不抽菸」，而是民眾被迫躲進巷弄、騎樓或轉角，讓吸菸行為變得更隱蔽，也增加稽查與管理難度。

籲市府面對行為現實 補足制度設計

吳欣岱強調，政策永遠要考慮行為科學，否則只會「累死所有人」。若蔣萬安市府的目標是真正的無菸城市，就不能只停留在擴大禁菸範圍的宣示，而必須誠實面對現場的行為現實，「當合法選項不夠近、不夠方便，違規就一定會發生。」

她也建議，與其事後疲於稽查，不如在制度設計上補足吸菸區的密度與位置，讓願意守法的人有能力配合，無菸城市才不會淪為口號。