生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「開工7習俗」幫工作回到正軌！拜拜3供品別拿　吃了恐招長官責難

▲▼ 拜拜,鳳梨。（圖／翻攝自pixabay）

▲民俗專家分享開工7禁忌，3種拜拜水果千萬別吃。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

春節連續9天的假期告一段落，許多人已開始回歸正常上班，民俗學家楊鵬淵24日就分享開工7大傳統習俗，可以幫助工作快速回到正軌，其中一項若公司開工後拜拜有供品，注意別拿芭樂、蓮霧、番茄等水果，吃了容易引起長官責難。

楊鵬淵在臉書分享7項開工習俗，分別如下：

一、檢查自己位置，若座位有燈，建議上班時整天開著，保持座位明亮。
二、若拿到開工紅包者，可以將紅包袋寫上自己名字壓在桌腳下直到元宵節，可以旺財。
三、開工這一周可以尋找公司附近的土地公廟跟家中附近的土地公廟，拜上甜物祈求今年一切順利。
四、若開工拜拜拿到老闆分紅的供品，有氣之物要搶，業績會爆棚，糖果餅乾是好兆頭，最好當天吃掉，生鮮物回家煮熟給長輩吃，對健康有幫助，「水果若為芭樂、蓮霧、番茄，你可以不吃，但你一定要請同事吃，吃這三種極容易招來長官的責難」。
五、若老闆未給開工紅包，可以自己拿空紅包袋寫自己的名字放在抽屜直到元宵節。
六、切記開工期間的紅包不可以封口。
七、開工週不能說難聽話。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

年後開工心好累？視訊背景「選這款」竟是壓力大！從背景看透你的職場真面目

春節連假結束，迎接開工的第一週，視訊會議是否又排滿了你的行事曆？當線上會議成為工作常態，螢幕上的「視訊背景」早已不只是遮擋凌亂的工具，更是展現個人特質的隱形名片。日本網站《Trill》分享了一則心理測驗，透過你直覺選擇的背景風格，剖析你在職場中的處事態度，以及平時鮮為人知的「真實內心」。

彰化大城工寮「火舌竄天」　險波及三合院

彰化大城工寮「火舌竄天」　險波及三合院

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

「開工憂鬱」難收心　醫示警6大症狀

「開工憂鬱」難收心　醫示警6大症狀

今開工「3禁忌」！　拜土地公接財

今開工「3禁忌」！　拜土地公接財

開工

