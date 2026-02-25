　
水神3波接力變天　228連假「雨不停」小心這波雨

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來3波水氣 。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

變天！中央氣象署表示，今天（25日）鋒面通過之後東北季風稍增強，迎風面有局部短暫雨，緊接著228連假仍有3波鋒面及東北季風接力影響，水氣一波波，各地雲多易雨，天氣變化快速。氣象專家提醒，要注意明（26日）晚到27日白天的降雨

氣象署預報，未來一周有3波鋒面接力，今天第一波通過，東北季風增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、雙北山區局部雨，桃園以北、南部山區、金馬零星雨，新竹以南地區、澎湖為多雲到晴，北台灣天氣稍轉涼，中南部日夜溫差大；明天（26日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，水氣稍增，迎風面的桃園以北、東半部地區、恆春半島、中部以北山區、金馬降雨逐漸明顯。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

預估27日（周五）又有一波鋒面南下，加上華南雲雨區影響，各地都有降雨機率，雲多易雨、天氣不穩定，天氣稍轉涼。直到3月1日（周日）華南水氣接續東移影響，中部以北、東半部、恆春半島、金馬澎仍有機會下雨；緊接著3月3日（下周二）第3波鋒面影響，水氣仍明顯。

天氣風險公司分析師吳聖宇說明，預報資料顯示，這次的鋒面可能伴隨有利於對流系統發展的大氣條件，大氣具有潛在不穩定條件，所以明晚到27日上半天這段期間台灣附近不排除有對流系統發展，伴隨鋒面通過台灣上空的機會，是否會出現春雷或是局部較大雨勢值得持續觀察留意，尤其是中北部地區要多注意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

