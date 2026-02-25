　
學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

▲▼學測在新北共設立11個考場，1萬7915名考生報考。（圖／新北教育局提供）

▲學測成績單今天公布，包括各科五標等資料也會同步揭曉。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

12萬餘人報考的學科能力測驗成績今（25日）上午9時公布。大考中心指出，今天除提供網路和語音查詢服務，報名資料有填手機號碼考生，今天會收到簡訊通知成績；學測成績單則在明天寄發，考生若對成績有疑義，可從明天起到3月4日申請成績複查，複查結果通知書將在3月11日寄發。

115學年大學學測在1月17日至19日舉行，今年共有12萬1535人報名，比去年增加353人。大考中心表示，今天上午9時公布學測成績，會以0911-511-467 手機號碼發送簡訊通知考生成績，考生除了可登入「考生專區」查詢外，也可從「成績查詢」快速查詢，輸入「應試號碼」及「身分證（居留證）號」後就可查閱成績。

大考中心表示，今天也會公布學測各科的「頂標、前標、均標、後標、底標」等5標成績標準，以及各科級分人數百分比累計表，考生可利用學測成績報名大學申請入學管道。

另根據大學甄選入學委員會資料顯示，大學申請入學管道將在3月24日至25日受理報名，3月31日公布第1階段篩選結果，5月14日到5月31日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月1日前公布錄取名單，錄取生需於6月4日到5日登記就讀志願序，6月11日由甄選委員會公布最後統一分發結果。

02/22 全台詐欺最新數據

彭佳慧爆「冷血解約罹癌經紀人」：妳沒小孩賺那麼多錢幹嘛

學測成績9:00起開放查詢　大考中心公布各科5標、級分人數

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

大學學測預計2月25日公布成績。升學輔導專家劉駿豪建議考生，利用過年這段時間了解目標科系，並把握「選相近難度校系、記住變動」兩大原則，從比較中了解自己優勢，開學後拿到成績再詢問老師，再從中選出對自己最有利與感興趣的志願。

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

學測考生帶樂天「猿氣小子」放桌上陪考　大考中心決議扣2級分

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

考生學測未帶證件「打手機給家人」　大考中心決議扣4級分

學測答題「化學式畫滿笑臉」違規　924件亂塗鴉被扣1級分

學測答題「化學式畫滿笑臉」違規　924件亂塗鴉被扣1級分

學測作文考「隔閡溝通」　閱卷師：9成考生寫親子關係

學測作文考「隔閡溝通」　閱卷師：9成考生寫親子關係

