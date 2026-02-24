單身女睡到一半下體劇痛驚醒見血跡　竟是他下手

▲1名女子熟睡遭前夫指侵，濕紙巾驗出DNA。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名男子趁前妻熟睡之際，竟伸手侵犯，前妻在清晨劇痛中驚醒，才發現對方正對她下體不法侵害。她當場喝止並報警處理，警方在屋內垃圾桶查扣濕紙巾、衛生紙及床單等物，送刑事局鑑定後，檢出被告DNA。地檢署偵結，依《刑法》乘機性交罪及違反《家庭暴力防治法》提起公訴。

起訴指出，阿祥（化名）與小芬（化名）曾為夫妻，兩人已於2024年間離婚，但仍同住一處。2025年某日凌晨，阿祥見小芬熟睡，竟基於乘機性交犯意，趁對方無法抗拒之際，以手指性侵。小芬因下體劇烈疼痛驚醒，立即喝止。阿祥見行為敗露，隨即以濕紙巾、衛生紙擦拭後離開房間。

小芬隨即報警。警方到場後，在屋內垃圾桶查扣濕紙巾及衛生紙，並採集小芬短褲與床單等物送驗，部分床單上沾有血跡。相關物證均送內政部警政署刑事警察局鑑定。

鑑定結果顯示，濕紙巾檢出DNA-STR型別，與阿祥及小芬相符；採證膠片亦檢出雙方DNA型別。檢警另調閱LINE對話紀錄、警詢筆錄及現場勘查報告，認為證據鏈完整。

阿祥於警詢及偵查中坦承曾碰觸小芬大腿，但否認有手指侵犯行為，辯稱雙方是「假離婚」，當時只是想與對方和好。

不過檢方認為，小芬指述前後一致，且DNA鑑定結果與現場採證相符，足認犯罪嫌疑重大，辯詞難以採信。另指出，雙方雖已離婚，但依《家庭暴力防治法》第3條規定，仍屬家庭成員關係，遂依《刑法》第225條第1項乘機性交罪提起公訴。

