社會 社會焦點 保障人權

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

▲彰化和美鎮路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／翻攝自臉書／和美幫幫）

▲彰化和美鎮彰和路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／翻攝自臉書／和美幫幫）

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾24日晚間在線東路二段與彰和路交叉路口往和美方向發現大量釘子散落路面，宛如「釘子地雷」，當時正值下班車潮，所幸警方獲報後迅速到場清除，才沒釀成事故。提醒民眾，24日晚間6點到7點之間行經該路段的用路人，務必檢查愛車輪胎，確保行車安全。

這起事件發生在24日晚間約6點半左右，有民眾開車經過線東路二段與彰和路口時，赫然發現路面散落大量鋼釘，趕緊向和美警方通報。嘉犁派出所立刻派員趕往現場，一邊疏導交通，一邊彎下腰進行清除作業，粗估路面至少有數十到上百支釘子，場面相當驚險。

▲彰化和美鎮路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／翻攝自臉書／和美幫幫）

▲彰化和美鎮彰和路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／翻攝自臉書／和美幫幫）

現場目擊民眾表示，當時天色已暗，要是機車騎士沒注意壓過去，後果真的不堪設想。幸好員警迅速處理，這起「釘子路」事件沒有造成任何人車損傷。

警方事後將調閱路口監視器，主動追查是哪輛車掉落的釘子。根據《道路交通管理處罰條例》第30條，載運貨物如果滲漏、飛散或掉落，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，還會記違規點數2點。要是掉落物導致他人受傷，駕照會被吊扣一年；致人死亡更會直接吊銷駕照。

▲彰化和美鎮路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／翻攝自臉書／和美幫幫）

▲彰化和美鎮彰和路口散落上百支釘子警方緊急清除。（圖／警方提供）

有網友也在社群平台發文提醒，若今晚6點到7點之間剛好行經該路段的朋友，建議儘快檢查輪胎是否有卡到釘子，留意胎壓是否異常，行駛中如果出現抖動或異音，請立刻安全停車查看。警方也呼籲，若民眾發現車輛輪胎遭釘子刺破，可向警方通報，以便後續向肇事駕駛求償。

02/22 全台詐欺最新數據

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

嚇爆！彰化驚見「百支釘子」路口　警緊急出動追查撒釘人

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

