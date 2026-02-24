　
地方 地方焦點

彰化老董送206輛台製救難車挺進戰區！烏克蘭人高喊：愛台灣

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

俄烏戰爭今（24日）屆滿四週年，一批來自台灣的人道救援物資歷經三個月、超過七千公里的漫長船運，今天終於抵達烏克蘭利沃夫！彰化縣伸仁紡織公司董事長白璨榮募集捐贈的第四批66輛大型救難車，正式移交給當地急難應變部門，將在第一線幫助飽受戰火摧殘的烏克蘭人民。

當地人員收到這批印有愛心圖案台烏國旗的救災車輛時，特別錄影表達感謝，更激動高喊「烏克蘭愛台灣」，讓Taiwan can help的精神再次在國際社會閃耀。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／ETtoday資料照）

說起這場跨海送愛的行動延續3年。2023年間當時白璨榮在消防署等單位協助下，募得48輛退役消防車、救護車等救災車輛，自掏腰包花了上千萬元翻新，透過外交部、台灣基督長老教會總會等单位協助運往烏克蘭。同年10月再募38輛，車身都貼上烏克蘭文的「台灣與烏克蘭同在」、「榮光歸烏克蘭」標語，還印上愛心形狀的台烏國旗。

當年，烏克蘭傳回一段搶救畫面，一名英勇士兵中彈後，躺在印有「台灣與烏克蘭同在」愛心標語的救護車上接受治療，據了解這輛救護車單日就搶救了五名士兵。這一幕讓白璨榮相當動容，也更堅定他繼續援助的決心。

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／ETtoday資料照）

白璨榮的愛心一發不可收拾，2024年1月又送出54輛，去年再募集66輛。四年來，他總共捐出206輛救難車輛到烏克蘭！這次的車隊陣容堅強，有消防車、四輪傳動車、人員運送車、復康巴士、救護車和平板卡車，不僅能運送物資，還能載運士兵作戰或救援傷兵。

白璨榮說：「四年的戰火重創烏克蘭，看到台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，讓當地民眾看到來自台灣最真誠的人道救援，這就是把台灣愛好和平、拒絕戰爭的理念帶到世界每一個角落。」

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／白璨榮提供）

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／白璨榮提供）

白璨榮強調，雖然每批車輛都要花好幾個月整修、耗資千萬，但看到Taiwan can help和台灣國旗隨著救災車一同前進烏克蘭，發揮大愛無國界的精神，一切都值得了。他也期盼未來政府或相關民間機構能接手，讓這份來自台灣的愛心持續延續下去。

▲第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／白璨榮提供）

▲▼第4波募得66輛退役的各式救災車輛，今抵烏克蘭。（圖／白璨榮提供、ETtoday資料照）

▲伸仁紡織董事長白璨榮捐救災車人道援助烏克蘭。（圖／記者唐詠絮攝）

02/22 全台詐欺最新數據

彰化老董送206輛台製救難車挺進戰區！烏克蘭人高喊：愛台灣

