收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

▲收簡訊傳中發票，里港警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

收到發票中獎簡訊卻不敢兌領？屏東縣里港鄉一名民眾擔心遭詐騙，特地前往派出所求證。警方即時透過財政部系統查詢，確認確實中獎，成功破解疑慮，也藉機宣導常見詐騙手法，守護民眾財產安全。

里港警分局新圍派出所警員唐宏昇，日前接獲轄區民眾到所詢問，表示手機收到一則發票中獎1000元簡訊通知，因近來詐騙案件頻傳，擔心為詐騙集團假冒發送，特別請警方協助查證。

唐員隨即登入中華民國財政部官方網站的統一發票中獎號碼查詢系統，輸入簡訊內所載發票號碼後，確認該張發票確實中獎，並非詐騙訊息，成功替民眾解惑，也讓對方放下心中大石。

警方同時向民眾說明常見詐騙手法，提醒若簡訊內附有不明網址連結要求點選，或要求輸入個人資料、信用卡資訊，甚至來源號碼異常、網址域名錯誤等情形，都應提高警覺。尤其若對方要求「先付款才能領獎」，幾乎可判定為詐騙。

里港警分局分局長邱逸樵表示，假中獎詐騙常透過簡訊、電話或電子郵件通知受害者獲獎，再誘導點擊連結或提供個資。民眾若接獲可疑訊息，可先至財政部官網查證，或撥打165反詐騙專線，亦可就近至派出所請求協助，多一分查證，就少一分損失。