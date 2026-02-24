　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

▲收簡訊傳中發票，里港警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲收簡訊傳中發票，里港警方拆穿騙局。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

收到發票中獎簡訊卻不敢兌領？屏東縣里港鄉一名民眾擔心遭詐騙，特地前往派出所求證。警方即時透過財政部系統查詢，確認確實中獎，成功破解疑慮，也藉機宣導常見詐騙手法，守護民眾財產安全。

里港警分局新圍派出所警員唐宏昇，日前接獲轄區民眾到所詢問，表示手機收到一則發票中獎1000元簡訊通知，因近來詐騙案件頻傳，擔心為詐騙集團假冒發送，特別請警方協助查證。

唐員隨即登入中華民國財政部官方網站的統一發票中獎號碼查詢系統，輸入簡訊內所載發票號碼後，確認該張發票確實中獎，並非詐騙訊息，成功替民眾解惑，也讓對方放下心中大石。

警方同時向民眾說明常見詐騙手法，提醒若簡訊內附有不明網址連結要求點選，或要求輸入個人資料、信用卡資訊，甚至來源號碼異常、網址域名錯誤等情形，都應提高警覺。尤其若對方要求「先付款才能領獎」，幾乎可判定為詐騙。

里港警分局分局長邱逸樵表示，假中獎詐騙常透過簡訊、電話或電子郵件通知受害者獲獎，再誘導點擊連結或提供個資。民眾若接獲可疑訊息，可先至財政部官網查證，或撥打165反詐騙專線，亦可就近至派出所請求協助，多一分查證，就少一分損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣
大樂透一注獨得　屏東時隔19個月再次開出頭獎
很多人腸胃不適「竟是腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

彰化老董送206輛台製救難車挺進戰區！烏克蘭人高喊：愛台灣

帶猛犬闖兒童公園「溜滑梯」　民眾嚇傻

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

「身騎白馬過三關」趣味競賽　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

台大醫院東址疑火警！「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

頌樂曝胖7kg：我變成豬XD　刮刮樂中獎「急著來台灣」

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報兒虐　晚間開完庭離開

收到發票中千元簡訊怕被騙　里港警火速查證解惑

彰化老董送206輛台製救難車挺進戰區！烏克蘭人高喊：愛台灣

帶猛犬闖兒童公園「溜滑梯」　民眾嚇傻

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

「身騎白馬過三關」趣味競賽　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

8.4億續留亞特蘭大！「拍賣哥」塞爾延長合約要在勇士終老

「開工7習俗」幫工作回到正軌！拜拜3供品別拿　吃了恐招長官責難

Audi「性能休旅RS Q8」再進化！ABT推改裝套件馬力升級760匹

蔣萬安無菸燈會挨批「累死所有人」！吳欣岱：走3分鐘就該有吸菸區

【媽媽無奈】上個廁所壓力山大！黑狗「三度突襲」開門關切

地方熱門新聞

彰化老董送烏克蘭206輛台製救難車

收發票中千元簡訊怕被騙　警火速查證解惑

帶猛犬闖兒童公園溜滑梯　民眾嚇傻

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

身騎白馬過三關　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

嘉義番路春節遊　半天岩櫻花吸睛搶購潮

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

知本森林遊樂區與嘉明湖步道　遊客穩定成長

「金曲+韓團+啦啦隊女神」嗨翻八掌溪

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG入列

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

為防杜冒名報關，維護民眾個資安全及防止幽靈詐騙包裹，財政部關務署表示，民眾採取進口簡易申報快遞貨物「實名認證」線上委任者，從 3月1日起，全面實施「預先確認委任」制度，再辦理報關，取代現行先報關後認證的流程。

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

婦人欲領30萬稱發年終　屏東警攔詐成功

1月出口連27紅　飆657.7億美元創新高

1月出口連27紅　飆657.7億美元創新高

關鍵字：

詐騙防範發票中獎屏東警察簡訊查證財政部

讀者迴響

熱門新聞

初九「天公生」8禁忌別犯做錯2件事招窮氣

腸胃不適「竟是大腸癌前兆」！醫曝3警訊：年輕案例增加

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫證實了

快訊／台積電現貨飆漲遭列注意股！　期貨夜盤2000元達陣

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒

林瑞陽驚傳病倒！才曬拜年片「返台動手術」張庭發聲

酷澎證實20萬台灣用戶個資外洩

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

酷澎補償方案公布　每人1000元折價券

創作女歌手宣布拍AV出道！　七瀨温手寫信告白

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

王建民變身台灣金希澈！韓媒認證看傻

更多

最夯影音

更多
工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

房市大崩壞？年收150萬房仲改開Uber、30億豪宅變錢坑！「土方之亂」建商噴淚，記者公開新聞沒說的真相！｜地產詹哥老實說完整版 EP298

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

黃偵琳初選前爆酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面