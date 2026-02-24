　
生活

東石烤蚵吃到飽爆食物中毒　一票人崩潰刷負評「黏在馬桶上」

▲▼東石烤蚵吃到飽爆食物中毒　一票人崩潰刷負評「黏在馬桶上」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲網友投訴在東石烤蚵吃到飽餐廳用餐，結果疑似食物中毒就醫。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣東石鄉一間烤蚵吃到飽餐廳發生食物中毒事件，多名消費者春節期間前往用餐後，紛紛發生嘔吐、發燒及腹瀉等症狀。對此，嘉義縣衛生局表示，開工後隨即接獲2件通報，初步了解有10多位民眾用餐後身體不適，已派人前往稽查，由於食材已全部賣光，必須等醫院檢驗結果出爐，才能確定是否為食品中毒。

這間烤蚵吃到飽餐廳19日至24日陸續有民眾在Google評論留負評，在餐廳用餐後，回家開始上吐下瀉，有人說，「有人跟我們家一樣，去東石XX吃烤蚵後也上吐下瀉嗎」、「22日吃完，23日起床全身無力，頭超痛超暈噁心想吐拉肚子」、「21日晚餐，隔天起來直接黏在馬桶上了，比吃瀉藥還厲害」、「初三中午去吃，隔天開始不舒服，後來開始上吐下瀉，整個晚上都在旅館的廁所出不來，後來才知道我們這一行人7大3小，5人都有狀況」。

▲▼東石烤蚵吃到飽疑爆食品中毒！衛生局稽查：已無食材可採檢。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼東石烤蚵吃到飽疑爆食品中毒！衛生局稽查：已無食材可採檢。（圖／翻攝自Google評論）

▲網友在Google評論通報災情。（圖／翻攝自Google評論）

嘉義縣衛生局表示，餐廳發生疑似食品中毒的時間為19日至21日，開工後立刻接獲2件相關通報，初步約有10多位民眾吃了烤蚵後出現腸胃問題、食品中毒就醫，立刻派人前往稽查，遇上業者自主停業清消，店內已無任何食材，但發現業者部份作業不符合規定，像是食材放在地上等，已要求業者改善。

嘉義縣衛生局指出，將會持續追蹤有身體不適民眾的後續情況，待醫院檢驗結果出爐，才能確定是否為食品中毒。烤蚵吃到飽餐廳業者也表示，店內公告有提醒客人蚵仔必須烤熟，但因有客人喜好半生不熟的口感，導致難以掌握客人的食用狀況，但強調有投保食安保險，民眾只要拿收據跟就醫證明上門，一定會負責到底。

02/22

電商平台個資外洩燒到台灣！　數發部急示警
烤蚵吃到飽爆食物中毒　一票人崩潰刷負評「黏在馬桶上」
王建民長髮變身「台灣金希澈」！　韓媒認證看傻：SJ成員怎在球

