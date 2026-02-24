王建民長髮變身「台灣金希澈」！韓媒認證看傻：SJ成員怎在球場？

▲王建民。（圖／記者王真魚攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽之際，投手教練王建民因一頭飄逸長髮意外成為話題焦點。中職官方社群日前釋出球員、教練的「私服上班路」影片，壓軸登場的王建民被不少網友直呼神似南韓天團Super Junior成員金希澈，相關討論迅速在社群平台炸開。

影片拍攝地點位於台北大巨蛋，畫面中，王建民留著微捲及肩長髮、神情沉穩，背著包包走進球場準備投入訓練，整體氣場十足。不少網友留言笑稱「我還以為是金希澈」、「乍看真的有像」、「像前一天喝太多微水腫的希澈」、「王葛葛壓軸太帥了」，留言區一度歪樓，話題熱度居高不下。

▲王建民（右）撞臉金希澈（左）掀熱議。（圖／翻攝自中職Threads、金希澈IG）

撞臉話題跨海延燒 韓媒也驚呼「SJ怎會出現在球場？」

這波「撞臉金希澈」的討論不只在台灣發酵，還意外引起南韓媒體關注。韓媒 Money Today 以「SJ金希澈為何會出現在球場？」為題撰文報導，並將王建民與金希澈的照片並列比較，引發南韓網友熱議。報導中也特別介紹王建民的背景，指出他曾效力美國職棒洋基隊，連續兩季拿下19勝，是台灣棒球代表性人物。

現年45歲的王建民退役後轉任教練，目前擔任中信兄弟投手教練，並繼2023年經典賽後，再度成為中華隊教練團一員。本屆賽事中，中華隊與南韓同列C組，被視為爭取晉級的重要競爭對手。王建民除了肩負投手調度重任，如今也因一身「韓系歐巴」造型，意外成為場外另類焦點。