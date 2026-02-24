　
王建民長髮變身「台灣金希澈」！韓媒認證看傻：SJ成員怎在球場？

▲▼ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

▲王建民。（圖／記者王真魚攝）

記者閔文昱／綜合報導

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽之際，投手教練王建民因一頭飄逸長髮意外成為話題焦點。中職官方社群日前釋出球員、教練的「私服上班路」影片，壓軸登場的王建民被不少網友直呼神似南韓天團Super Junior成員金希澈，相關討論迅速在社群平台炸開。

影片拍攝地點位於台北大巨蛋，畫面中，王建民留著微捲及肩長髮、神情沉穩，背著包包走進球場準備投入訓練，整體氣場十足。不少網友留言笑稱「我還以為是金希澈」、「乍看真的有像」、「像前一天喝太多微水腫的希澈」、「王葛葛壓軸太帥了」，留言區一度歪樓，話題熱度居高不下。

▲王建民（右）撞臉金希澈（左）掀熱議。（圖／翻攝自中職Threads、金希澈IG）

▲王建民（右）撞臉金希澈（左）掀熱議。（圖／翻攝自中職Threads、金希澈IG）

撞臉話題跨海延燒　韓媒也驚呼「SJ怎會出現在球場？」

這波「撞臉金希澈」的討論不只在台灣發酵，還意外引起南韓媒體關注。韓媒 Money Today 以「SJ金希澈為何會出現在球場？」為題撰文報導，並將王建民與金希澈的照片並列比較，引發南韓網友熱議。報導中也特別介紹王建民的背景，指出他曾效力美國職棒洋基隊，連續兩季拿下19勝，是台灣棒球代表性人物。

現年45歲的王建民退役後轉任教練，目前擔任中信兄弟投手教練，並繼2023年經典賽後，再度成為中華隊教練團一員。本屆賽事中，中華隊與南韓同列C組，被視為爭取晉級的重要競爭對手。王建民除了肩負投手調度重任，如今也因一身「韓系歐巴」造型，意外成為場外另類焦點。

陳偉殷笑稱看學弟變壯「自己變小隻」

陳偉殷笑稱看學弟變壯「自己變小隻」

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰

「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

「洋聯同學會」日媒盤點6將添話題

想拚進世界盃　陳冠全重返中華隊

想拚進世界盃　陳冠全重返中華隊

鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打

鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打

鈴木駿輔先發對中華隊！大巨蛋閉門打

王建民韓系造型金希澈中華隊世界棒球經典賽

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

