帶猛犬闖兒童公園「溜滑梯」　民眾嚇傻

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾日前在彰化市華陽公園直擊，一名男子帶著疑似惡霸犬遛狗，進入兒童遊戲區內又爬繩網、又溜滑梯，民眾嚇得直呼「萬一突然失控，傷到小孩誰負責？」對此，動物防疫所表示，目前影片無法判定犬隻是否為比特犬，也尚無具體虐待證據；訓犬學校校長則直言，帶猛犬玩兒童設施，對人對狗都是傷害。

▲華陽公園內有飼主疑似帶著惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

有民眾投訴，畫面中一名男子拉著牽繩，讓愛犬在攀爬網上攀爬，隨後又帶上步道讓牠溜滑梯。仔細一看，這隻狗外型壯碩，疑似是惡霸犬。目擊民眾當下驚魂未定的指出「真的很想制止，但又怕激怒狗，萬一咬人怎麼辦？」

▲華陽公園驚見疑似惡霸犬走繩網。（圖／民眾提供）

有民眾認為「兒童公園不是狗公園，猛犬不該進去」、「遊樂器材不是給狗玩的，衛生和安全都是問題」。但也有飼主認為，只要牽好繩就没關係。華陽公園是當地知名的親子景點，平日傍晚及週末總有大批家長帶孩子來玩，如今出現猛犬「玩設施」的畫面，讓不少家長人心惶惶。

不過也有民眾點出畫面中的犬隻是屬美國惡霸犬（American Bully），與比特犬在法規與性格上有明確區分。雖然牠們擁有充滿力量感的外型，但性格溫馴、是極具耐心的家庭伴侶犬，出門仍應繫妥牽繩。

▲鹿和訓犬學校校長楊暐禎。（圖／民眾提供）

鹿和訓犬學校校長楊暐禎直言，帶猛犬進兒童公園玩遊具「非常不適合」。他解釋，像惡霸犬這類猛犬，容易因孩童奔跑、尖叫聲而情緒不穩；加上溜滑梯等設施不是為狗設計，狗狗無法控制速度，滑下時可能受傷，甚至因害怕而用爪子破壞器材。

楊暐禎強調，飼主帶猛犬出門，必須備妥一米以上牽繩、嘴套，且若無法用牽繩控制，絕不能放任狗自由活動。

▲華陽公園內經常有飼主帶愛犬遛狗。（圖／民眾提供）

彰化縣動物防疫所秘書楊一美表示，從現有影片尚無法確認犬隻是否為比特犬，也無具體傷害動物的事實，因此難以認定違反《動物保護法》。但她呼籲，民眾若掌握飼主車牌或飼養場所等資訊，可提供給動防所，將派員調查；同時也提醒飼主，訓練犬隻應到專業場所，避免帶入人潮眾多的兒童公園，以免造成民眾安全疑慮。

▲華陽公園有遛狗必須帶狗鍊指示。（圖／民眾提供）