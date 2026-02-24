　
地方 地方焦點

帶猛犬闖兒童公園「溜滑梯」　民眾嚇傻

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾日前在彰化市華陽公園直擊，一名男子帶著疑似惡霸犬遛狗，進入兒童遊戲區內又爬繩網、又溜滑梯，民眾嚇得直呼「萬一突然失控，傷到小孩誰負責？」對此，動物防疫所表示，目前影片無法判定犬隻是否為比特犬，也尚無具體虐待證據；訓犬學校校長則直言，帶猛犬玩兒童設施，對人對狗都是傷害。

▲華陽公園驚見疑似惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

▲華陽公園內有飼主疑似帶著惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

有民眾投訴，畫面中一名男子拉著牽繩，讓愛犬在攀爬網上攀爬，隨後又帶上步道讓牠溜滑梯。仔細一看，這隻狗外型壯碩，疑似是惡霸犬。目擊民眾當下驚魂未定的指出「真的很想制止，但又怕激怒狗，萬一咬人怎麼辦？」

▲▼華陽公園驚見疑似惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

▲華陽公園驚見疑似惡霸犬走繩網。（圖／民眾提供）

有民眾認為「兒童公園不是狗公園，猛犬不該進去」、「遊樂器材不是給狗玩的，衛生和安全都是問題」。但也有飼主認為，只要牽好繩就没關係。華陽公園是當地知名的親子景點，平日傍晚及週末總有大批家長帶孩子來玩，如今出現猛犬「玩設施」的畫面，讓不少家長人心惶惶。

不過也有民眾點出畫面中的犬隻是屬美國惡霸犬（American Bully），與比特犬在法規與性格上有明確區分。雖然牠們擁有充滿力量感的外型，但性格溫馴、是極具耐心的家庭伴侶犬，出門仍應繫妥牽繩。

▲▼華陽公園驚見疑似惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

▲鹿和訓犬學校校長楊暐禎。（圖／民眾提供）

鹿和訓犬學校校長楊暐禎直言，帶猛犬進兒童公園玩遊具「非常不適合」。他解釋，像惡霸犬這類猛犬，容易因孩童奔跑、尖叫聲而情緒不穩；加上溜滑梯等設施不是為狗設計，狗狗無法控制速度，滑下時可能受傷，甚至因害怕而用爪子破壞器材。

楊暐禎強調，飼主帶猛犬出門，必須備妥一米以上牽繩、嘴套，且若無法用牽繩控制，絕不能放任狗自由活動。

▲▼華陽公園驚見疑似惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

▲華陽公園內經常有飼主帶愛犬遛狗。（圖／民眾提供）

彰化縣動物防疫所秘書楊一美表示，從現有影片尚無法確認犬隻是否為比特犬，也無具體傷害動物的事實，因此難以認定違反《動物保護法》。但她呼籲，民眾若掌握飼主車牌或飼養場所等資訊，可提供給動防所，將派員調查；同時也提醒飼主，訓練犬隻應到專業場所，避免帶入人潮眾多的兒童公園，以免造成民眾安全疑慮。

▲▼華陽公園驚見疑似惡霸犬溜滑梯。（圖／民眾提供）

▲華陽公園有遛狗必須帶狗鍊指示。（圖／民眾提供）

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

彰化2歲童遭丟包　阿祖無力顧淚求社工帶走

彰化一名未滿3歲幼童，遭親生父母丟包，扔給70多歲、行動不便的外曾祖母照顧，社工前往訪視時驚見其未洗澡全身發臭、滿是蚊蟲叮咬的紅疤，甚至連翻身摔落地面，老人家也無力抱起，縣府火速緊急安置，父母一年多僅探視2次，期間還生下弟弟，但弟弟同樣遭通報照顧不周。法官審理後認定這對父母消極不負教養責任，情節嚴重，已達「濫用親權」程度，裁定停止兩人對幼兒的全部親權，並選定彰化縣政府擔任監護人。

前夫留7萬稅債...2寶媽陷困境　執行署先送暖

前夫留7萬稅債...2寶媽陷困境　執行署先送暖

破億超跑駛進彰安國中　老董學長大談「廁所哲學」

破億超跑駛進彰安國中　老董學長大談「廁所哲學」

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

男子失聯躲山裡　彰投警聯手救人

男子失聯躲山裡　彰投警聯手救人

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

