生活 生活焦點 教育

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

▲花蓮花崗國中生。（圖／翻攝自Google Map）

▲花蓮花崗國中生。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮縣花崗國中一名學生近日向本報投訴，指出校內負責學生品行與生活教育的生教組長，日前在社群平台發表涉及侮辱女性的不當言論，引發網路炎上。學生憂心，相關發言不僅與教育人員身分不符，也可能對在學學生的價值觀造成負面影響，因此希望透過媒體讓社會大眾了解此事，促使相關單位正視教師言行與師德問題。

事件發生在農曆過年前夕，一名網友在社群平台發文提及「已故母親的名言：寧願給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料引來該校李姓生教組長留言回嗆，「你媽是慰安婦嗎？」隨後有其他網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」該名教師竟再回覆「當然啊，不然勒」，相關留言遭截圖備份後在網路上迅速擴散，引發大量網友撻伐。

▲花蓮花崗國中生教組長失言引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

▲花蓮花崗國中生教組長失言引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

身兼生教職務挨批　學生憂校園價值被誤導

投訴學生指出，生教組長在校內負責學生品行與生活教育，角色具有高度示範性，但卻在公開平台使用具侮辱性、貶抑女性的言語，與教育人員應有的專業形象存在明顯落差，也讓學生質疑校園性別平等教育是否能被真正落實。學生擔心，若相關言行未被嚴肅看待，恐將對同儕造成錯誤示範。

對此，校長鄭健民受訪表示，該名教師的網路留言屬於私人社群行為，但內容「確實不妥」，校方在接獲反映後已當面進行口頭告誡，提醒其身為教師，於公開領域發言必須更加謹慎，並具備更高的性別平等意識。目前校方尚未接獲教育部或上級機關的正式來文，後續將持續關注相關發展。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元
國中生教組長嗆網友媽「慰安婦」　校長：已口頭告誡
移工搭火車搞丟400萬！意外揭地下匯兌2.3億　4人這下慘了

東勢殯儀館前館長涉性騷女員工　調職+申誡2次

東勢殯儀館前館長涉性騷女員工　調職+申誡2次

台中市立東勢殯儀館黃姓前館長遭指控，長期對多名女員工開黃腔，案經台中市政府生命里疑管理處調查，認定黃男違反性別平等工作法，給予調職並記2次申誡處分，但有員工認為處罰太輕；台中市政府民政局指出，該員已調至公所擔任非主管職，亦依規定核予申誡處分，相關處分將依法反映於年度考績及陞遷評分，並無外界所稱不當護短情事。

女性無酬照顧吃重　93.9%婚後做家務

女性無酬照顧吃重　93.9%婚後做家務

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

李四川酸蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」　性平部籲收回歧視言論

夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：打造共融社會

夢想嘉年華汐止踩街　侯友宜：打造共融社會

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

花蓮國中教師言論師德爭議性別平等校園風波

