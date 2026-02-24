台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

▲台中市政府獲內政部殯葬管理評量「優等」，民政局於市政會議獻獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中殯葬治理成果再獲中央肯定。台中市政府推動設施升級、環保葬政策與服務創新並進，榮獲內政部114年度全國殯葬管理業務績效評量「優等」最高榮譽。民政局長吳世瑋今（24）日在市政會議獻獎時表示，這項成績象徵市府近年系統性改革逐步見效，未來仍將持續精進設施與服務量能。

市府指出，市長盧秀燕上任後提出「山、海、屯、城」整體殯葬發展藍圖，結合土地循環利用與城市長遠規劃，投入14.4億元興建3座大型納骨塔，總量可提供逾12萬個櫃位，並同步規劃樹葬區，兼顧容量需求與環境理念。其中兩座生命紀念館預計今年3月啟用，另一座預定2027年完工；同時推動既有殯儀館改建與增建小靈堂工程，全面提升治喪空間品質與動線效率。

在永續政策方面，市府統計2016年至2025年間，全市樹葬已達2萬2,468件、海葬281件，累計減碳約1萬3,085.3公噸，相當於大安森林公園33.8座一年的碳吸附量。近兩年更新增多處樹葬園區，全市總數達9處，並推出免收3000元規費措施，降低民眾採用環保葬門檻，讓告別儀式同時成為友善環境的選擇。

面對人口結構變化帶來的需求提升，台中火化量近6年平均每年約2.5萬具，規模居全國第二。市府投入逾2.3億元更新設備，完成12座火化爐汰換及11套空污防制系統升級，並導入AI智慧判煙系統，即時監測排放狀況，使運作穩定度與空氣品質同步提升，打造低污染且更安心的治喪環境。

除硬體建設外，市府也從制度與觀念面著手，透過評鑑機制輔導業者導入性別平權與ESG概念，推動「女兒捧斗」、「女性封釘」、「以米代金」等創新儀式形式，讓傳統禮俗更具平等精神與環保意識。吳世瑋表示，此次獲評優等不僅是中央對地方治理能力的肯定，更代表公私協力推動殯葬革新的方向正確且具示範價值。

台中市生命禮儀管理處說明，中央自2011年起每兩年辦理殯葬管理考核，透過評量與交流促進地方制度優化。台中近年持續強化軟硬體建設，再度獲得最高等第，顯示治理品質穩定提升。市府強調，未來仍將以「尊重、關懷、效率」為核心理念，持續完善設施、優化流程，讓市民在人生最後一程也能感受到城市的溫度與守護。