　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

▲台中市政府獲內政部殯葬管理評量「優等」，民政局於市政會議獻獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市政府獲內政部殯葬管理評量「優等」，民政局於市政會議獻獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中殯葬治理成果再獲中央肯定。台中市政府推動設施升級、環保葬政策與服務創新並進，榮獲內政部114年度全國殯葬管理業務績效評量「優等」最高榮譽。民政局長吳世瑋今（24）日在市政會議獻獎時表示，這項成績象徵市府近年系統性改革逐步見效，未來仍將持續精進設施與服務量能。

市府指出，市長盧秀燕上任後提出「山、海、屯、城」整體殯葬發展藍圖，結合土地循環利用與城市長遠規劃，投入14.4億元興建3座大型納骨塔，總量可提供逾12萬個櫃位，並同步規劃樹葬區，兼顧容量需求與環境理念。其中兩座生命紀念館預計今年3月啟用，另一座預定2027年完工；同時推動既有殯儀館改建與增建小靈堂工程，全面提升治喪空間品質與動線效率。

在永續政策方面，市府統計2016年至2025年間，全市樹葬已達2萬2,468件、海葬281件，累計減碳約1萬3,085.3公噸，相當於大安森林公園33.8座一年的碳吸附量。近兩年更新增多處樹葬園區，全市總數達9處，並推出免收3000元規費措施，降低民眾採用環保葬門檻，讓告別儀式同時成為友善環境的選擇。

面對人口結構變化帶來的需求提升，台中火化量近6年平均每年約2.5萬具，規模居全國第二。市府投入逾2.3億元更新設備，完成12座火化爐汰換及11套空污防制系統升級，並導入AI智慧判煙系統，即時監測排放狀況，使運作穩定度與空氣品質同步提升，打造低污染且更安心的治喪環境。

除硬體建設外，市府也從制度與觀念面著手，透過評鑑機制輔導業者導入性別平權與ESG概念，推動「女兒捧斗」、「女性封釘」、「以米代金」等創新儀式形式，讓傳統禮俗更具平等精神與環保意識。吳世瑋表示，此次獲評優等不僅是中央對地方治理能力的肯定，更代表公私協力推動殯葬革新的方向正確且具示範價值。

台中市生命禮儀管理處說明，中央自2011年起每兩年辦理殯葬管理考核，透過評量與交流促進地方制度優化。台中近年持續強化軟硬體建設，再度獲得最高等第，顯示治理品質穩定提升。市府強調，未來仍將以「尊重、關懷、效率」為核心理念，持續完善設施、優化流程，讓市民在人生最後一程也能感受到城市的溫度與守護。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元
國中生教組長嗆網友媽「慰安婦」　校長：已口頭告誡
移工搭火車搞丟400萬！意外揭地下匯兌2.3億　4人這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

「身騎白馬過三關」趣味競賽　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

快衝！日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG也入列

提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

春節山林遊憩熱潮　知本森林遊樂區與嘉明湖步道遊客穩定成長

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

超速熱點！　古坑華山149縣道設固定測速6月開罰

台中殯葬改革奪全國優等　設施升級+減碳成果亮眼

「身騎白馬過三關」趣味競賽　饒慶鈴邀同仁迎向台東博覽會

萬盞燈火點亮老街　斗六燈海節3天音樂市集不斷電

金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

5700萬整治末端排水　雲林二崙鄉防洪升級正式動工

快衝！日曜天地NG鞋出清2折起　Timberland、UGG也入列

提燈踩街傳承26年　台中國光里燈火串起世代笑聲

春節山林遊憩熱潮　知本森林遊樂區與嘉明湖步道遊客穩定成長

童年回憶變一輩子噩夢！　米奇黑化「用捕鼠器殺人」新片超血腥

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫：連經痛、便秘都能救

光寶四度進軍MWC　展出輝達AI-RAN應用解決方案

王治平「神借位自拍」狂吸5萬讚　網沒認出本尊：以為只是長得像

華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

AI太熱門　智慧眼鏡、錄音器集資破5千萬奪年度前二強

【像在撥貓砂XD】賓士貓聞咖啡味道！毛毛手在杯子附近狂挖

地方熱門新聞

強化七股工業防火韌性南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬

春節收假疏運金門候補發揮功效

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　亮相

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能開清潔工作室拚出新人生

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

營養午餐免費遭質疑排擠預算？藍營議員：承諾就該扛

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點曝

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

更多熱門

相關新聞

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

提燈踩街傳承26年　南區國光里燈火串起世代笑聲

元宵節腳步漸近，台中市南區國光里一年一度的提燈踩街活動將於3月3日晚間登場，街巷間將再度亮起燈海與笑聲。市議員陳雅惠表示，這項活動源自其父親、已故前里長陳仁榮於1998年發起，至今已延續二十餘年，不僅陪伴無數孩童長大，也讓社區在歲歲燈火中凝聚情感，成為地方重要的節俗記憶。

百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

關鍵字：

台中殯葬環保葬納骨塔火化設備減碳政策

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

全台下2天！　連假溼答答

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

明變天！　連假「雨最大」

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面