社會 社會焦點 保障人權

移工搭火車搞丟400萬！揭小吃部地下匯兌2.3億　4人這下慘了

記者林東良／台南報導

越南籍男子胡男在台鐵列車遺落新台幣400萬元現金，竟意外揭發上億元地下匯兌案，台南地檢署偵辦後認定，該案涉及違反銀行法之非法國內外地下匯兌，匯兌次數至少924次、金額高達2億3038萬餘元，嚴重影響我國金融秩序，偵結將4人提起公訴，另1名越籍犯嫌潛逃出境被發布通緝。

台南地檢署指出，胡姓越南籍男子於2025年5月7日遺留400萬元於台鐵列車，經內政部警政署鐵路警察局高雄分局報請偵辦，由台南地檢署經濟犯罪暨智慧財產保護專組檢察官紀芊宇指揮偵查。檢警調閱監視器及台鐵搭乘紀錄，並於5月19日取得胡男手機還原鑑識報告，進一步展開金流分析。

檢方查出，台南市永康區一處小吃部，自2023年2月至2025年5月間，透過實體或網路接受在台越南籍人士委託，將新台幣兌換為越南盾。雙方談妥匯率與金額後，由在越南的不詳人士將越南盾匯入受委託指定帳戶，委託人再以現金或匯款方式交付新台幣，並收取每筆兌匯50至300元（最常見為100元）不等手續費。

檢方統計，該地下匯兌集團匯兌至少924次，總金額至少2億3038萬4862元。另查出另組本國籍及已歸化原越南籍夫婦，亦涉非法辦理國內外匯兌業務，共兌換108萬8770元。

檢察官認定，潘姓女子、潘莊姓女子、蔡姓男子及制姓女子，均涉違反《銀行法》第29條第1項規定，涉犯同法第125條第1項前段非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，依法提起公訴，並移審台南地院。犯嫌胡姓男子則於2025年5月16日出境未歸，已被檢方發布通緝。

南檢指出，扣案之400萬元係已完成委託人匯兌後所收取之新台幣現金，屬供犯罪所用之物，已聲請法院依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

台南地檢署強調，地下匯兌未經許可即經營匯兌業務，不僅違反金融法規，也可能成為洗錢或資金流向不明的漏洞，將持續加強查緝，維護金融秩序與市場公平。

02/22 全台詐欺最新數據

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元
國中生教組長嗆網友媽「慰安婦」　校長：已口頭告誡
越籍台鐵400萬地下匯兌南檢起訴

