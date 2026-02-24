金門獎勵移除「世紀毒草」銀膠菊　守護生態與居民健康

▲金門縣政府召開銀膠菊移除計畫協調會議，齊力守護金門生態與居民健康。（圖／金門縣政府產業發展處提供）

記者鄭逢時／金門報導

為防堵外來入侵植物銀膠菊擴散危害生態與健康，金門縣政府今（24）日召開跨單位協調會議，整合中央與地方資源，啟動全縣動員移除行動，預計執行至5月底，力拚在開花前全面清除，降低蔓延風險。

金門縣府指出，這場銀膠菊移除計畫工作協調會議由副秘書長李廣榮主持，邀集金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部及縣府相關局處、各鄉鎮公所與防疫、試驗單位共同參與，並結合社區力量推動全民動員。行動目標是在銀膠菊開花結果前提前拔除，減少種子散播，抑制族群擴張。

產業發展處表示，維護環境不分公私部門，縣府已補助各鄉鎮公所、參與學校及中央駐金單位所需移除資材費用，並訂定補助要點鼓勵社區投入。同時採保價收購方式，每公斤5元回收銀膠菊，並舉辦各鄉鎮績優社區競賽，最高可獲3萬元獎勵，總獎金上限8萬元，盼藉誘因提升參與度。

銀膠菊被稱為「世紀毒草」，花粉易引發過敏不適，對農作與原生植物皆具威脅。縣府提醒，除把握開花前清除外，由於種子在充足日照與水分下仍可能萌芽，後續將視移除成效滾動檢討是否展開第二階段的防除工作。

此外，今年將導入「外來入侵植物危害覆蓋面積」e化調查機制，由第一線社區民眾即時回報與記錄分布情形，建立更完整資料庫，掌握散播路徑，強化防治策略，齊力守護金門生態與居民健康。