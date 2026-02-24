中工經營權保衛戰　告發前顧問、律師等10人內線炒股

記者劉昌松／台北報導

中華工程公司(2515)股票去年底多次價量異常，公司派質疑，曾為中工關聯公司處理經營權事務的律師林文鵬，以及長期合作的3家委託書通路商董監事，在寶佳集團公告併購中工前，就開始大量買進中工股票，10人持股從0暴增到8906張，使中工股價飆漲，中工董事長周志明24日親自到台北地檢署告發林文鵬等人涉嫌內線交易、操縱股價等罪。

▲中工董事長周志明(左起)與總經理蘇麗梅等一級主管到北檢控告有黑手操縱股價。（圖／記者劉昌松攝）

寶佳集團旗下大華建設在2025年11月4日公告，以併購為目的取得中工股份，且已從4月8日開始買入股票，點燃中工經營權之爭，期間中工股票因價量異常，多次遭證交所列為「注意股票」，並在11月4日列為「處置股票」。

中工指出，長期擔任公司股東會顧問的長龍、聯洲、全通等，3家委託書通路業者，在寶佳集團併購訊息公開前，就突然在2025年10月27日、31日，先後通知中工終止合約，解約時間點巧合且異常。

此外，寶佳集團寶晶能源獨董律師林文鵬，曾從2011年到2025年間，擔任中工關聯公司中石化法律顧問，協助處理中石化經營權防禦，如今也遭中工質疑，在敏感時刻以個人名義大量買進數百萬中工持股。

中工查閱股東名冊，發現林文鵬與寶佳集團前包商環都投資監察人黃國明，長龍董事長陳巧蓉、監察人李文淵、副總施翠婉，聯洲董事長王素津、董事黃聯成與黃彥豪，全通董事張宇睿、監察人沈曼容等10人，在2025年3月31日前都沒有中工股票，到了11月12日就合計持有890萬6千股。

中工懷疑有幕後黑手安排3家委託書通路商等人的戶頭，以相對成交、相互對作的方式，製造股票交易熱絡假象，讓中工股價出現背離市場的劇烈波動，其中10月29日單日成交量更急遽放大到平日的13.31倍，因此決定告發林文鵬等10人涉嫌違反《證交法》內線交易、操縱股價等罪嫌。