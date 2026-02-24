基層治理再進化　雲林二崙鄉公所推新制強化透明行政

▲二崙鄉公所廉政會報，各課室主管專注聆聽專題宣講。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化基層治理透明度並提升風險控管能力，雲林縣二崙鄉公所於今（24）日召開「2026年第1次廉政會報暨安全維護會報」，結合法治宣導、制度審議與實務案例解析，全面盤點行政流程中可能出現的廉政與資安風險，可見地方機關以制度化方式深化廉能治理的具體行動。

此次會報由政風單位進行專題宣講，內容涵蓋反詐騙、反賄選、公務機密維護以及揭弊者保護等核心議題。會中同時推動多項制度強化措施，包括建立公務員赴陸港澳異常情事通報與定期抽查機制，藉由預警與查核並行方式降低潛在風險；另審議通過「受理再生能源產業申辦案件知會政風制度」，要求相關案件於受理初期即同步通報，以確保程序透明並降低外界疑慮。

鄉長鍾東榮表示，基層行政最需要的是可長可久的信任，而信任來自公開透明與依法行政。鄉公所持續以制度與宣導雙軌並進，一方面強化同仁法治觀念，一方面建立可遵循的作業準則，不僅能降低裁量爭議，也能保障同仁在執行公務時的職務安全，使行政決策更穩健、服務品質更一致。

鍾東榮強調，唯有讓制度成為保護傘，公務員才能無後顧之憂地為民服務，這也是地方治理邁向專業化與現代化的重要基礎。與會人員亦普遍認為，透過定期會報機制滾動檢討與修正流程，不僅能即時補強制度漏洞，也能逐步建立完整的行政安全網，使基層機關在面對多元政策與新興產業案件時，仍能維持穩定而可信賴的治理節奏。