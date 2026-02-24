10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長急忙向楊梅警方求助要求幫忙開道送醫。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區一名10歲女童今（24）日凌晨誤食車中清潔劑，隨即出現噁心、嘔吐等不適症狀，家長急忙向楊梅警方求助要求幫忙開道送醫，楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒立即率領同仁協助開道，僅花6分鐘抵達衛福部桃園醫院新屋分院就醫，成功爭取黃金救援時間。經院方緊急治療後，女童恢復穩定，但仍需觀察治療，家屬對於警方即時伸出援手深表感謝。

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長向警方求助要求幫忙開道送醫急救。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒今天凌晨零時許，與同仁執行巡邏勤務時，行經楊梅區富岡民生街505巷口時，突有民眾攔下巡邏車請求協助，表示其10歲女兒因誤食車中強力清潔劑身體不適，情況緊急，盼警方協助送醫。

員警發現女童出現噁心、嘔吐等不適症狀，家屬原欲自行駕車送醫，因春節期間返鄉探親，對於楊梅地區醫療院所不熟，不知何處可掛急診，擔心延誤就醫，情急之下向員警求助。

員警擔心清潔劑具腐蝕性，恐對喉嚨及消化道造成灼傷，情況不容拖延。員警為確保行車安全前提下，迅速鳴笛開道護送，僅約6分鐘即抵達衛福部桃園醫院新屋分院。經院方緊急治療後，女童狀況恢復穩定，但仍需進一步觀察治療，家屬也終於鬆了一口氣，對於警方即時伸出援手感謝不已。

▲女童誤食清潔劑，經院方急救後恢復情況良好。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方提醒，民眾家中或車內切勿將清潔劑等具腐蝕性液體分裝於飲料瓶，以免發生誤飲發生危險。如遇緊急傷病狀況，應優先撥打「119」請求救護車協助，若有特殊情形需警方協助，亦可撥打「110」，警方將全力提供協助。