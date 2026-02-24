　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10歲女童誤食清潔劑「噁心嘔吐」家長急求助　警火速開道送醫

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長急忙向楊梅警方求助要求幫忙開道送醫。（圖／楊梅警方提供）

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長急忙向楊梅警方求助要求幫忙開道送醫。（圖／楊梅警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區一名10歲女童今（24）日凌晨誤食車中清潔劑，隨即出現噁心、嘔吐等不適症狀，家長急忙向楊梅警方求助要求幫忙開道送醫，楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒立即率領同仁協助開道，僅花6分鐘抵達衛福部桃園醫院新屋分院就醫，成功爭取黃金救援時間。經院方緊急治療後，女童恢復穩定，但仍需觀察治療，家屬對於警方即時伸出援手深表感謝。

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長向警方求助要求幫忙開道送醫急救。（圖／楊梅警方提供）

▲桃園市楊梅區一名10歲女童今天凌晨誤食清潔劑，家長向警方求助要求幫忙開道送醫急救。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警分局富岡派出所所長陳赯麒今天凌晨零時許，與同仁執行巡邏勤務時，行經楊梅區富岡民生街505巷口時，突有民眾攔下巡邏車請求協助，表示其10歲女兒因誤食車中強力清潔劑身體不適，情況緊急，盼警方協助送醫。

員警發現女童出現噁心、嘔吐等不適症狀，家屬原欲自行駕車送醫，因春節期間返鄉探親，對於楊梅地區醫療院所不熟，不知何處可掛急診，擔心延誤就醫，情急之下向員警求助。

員警擔心清潔劑具腐蝕性，恐對喉嚨及消化道造成灼傷，情況不容拖延。員警為確保行車安全前提下，迅速鳴笛開道護送，僅約6分鐘即抵達衛福部桃園醫院新屋分院。經院方緊急治療後，女童狀況恢復穩定，但仍需進一步觀察治療，家屬也終於鬆了一口氣，對於警方即時伸出援手感謝不已。

▲女童誤食清潔劑，經院方急救後恢復情況良好。（圖／楊梅警方提供）

▲女童誤食清潔劑，經院方急救後恢復情況良好。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方提醒，民眾家中或車內切勿將清潔劑等具腐蝕性液體分裝於飲料瓶，以免發生誤飲發生危險。如遇緊急傷病狀況，應優先撥打「119」請求救護車協助，若有特殊情形需警方協助，亦可撥打「110」，警方將全力提供協助。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

癌症婦人劇痛命危永康警緊急開道護送就醫

台南市一名罹患癌症的婦人9日突發劇烈疼痛，止痛藥無法緩解，生命危在旦夕，家屬焦急萬分，緊急向永康分局永信派出所求助，所內員警葉紘維、黃緹潔立即啟動應變機制，開啟警示燈與警報器一路護送，成功在最短時間將婦人送抵台南市立醫院急診室。

詐團已得手200萬又來騙　車手取款被逮

桃園休旅車右轉與機車碰撞　23歲外送員不治

即／貨櫃車撞台鐵軌道涵洞　翻覆橫躺馬路

桃園楊梅曳引車撞倒女騎士　內輪差與視覺死角釀禍

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

