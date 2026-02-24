新北搬家工偷走市價16萬金條變賣　和解談不攏辯「錢賭輸光了」

▲被害謝女被偷的黃金條塊 。（圖／翻攝被害人threads）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名29歲謝姓女子，日前搬家後赫然發現珍藏的「虎年限定」8.3錢的黃金條塊不翼而飛，價值高達16萬多元。警方獲報展開調查，迅速鎖定當天負責搬運的28歲王姓搬家工人。王男到案後坦承見財起意，但變賣所得已在賭場輸得精光，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

▼謝女拍下當天搬家過程，其中一人則是小偷王男 。（圖／翻攝被害人threads）

據了解，謝姓女子在舊曆年前1日，找來板橋區一家搬家公司協助處理搬家事宜。謝女向警方表示，在打包家中物品時，還曾特地確認過所有貴重財物，當時8.3錢的「虎年限定黃金條塊」仍有看到。

未料，當謝女搬入中山路三段新居、開始拆箱清點時，卻發現黃金條塊已消失無蹤。依照目前金價估算，損失金額近16萬多元。謝女心急如焚，第一時間聯繫搬家公司，查證後鎖定當天負責作業的人員，事後向中和分局國光派出所報案。

中和警方獲報後立即展開調查，確認涉案人為28歲的王姓搬運工。王男被傳喚到案後，面對證據坦承不諱，承認在搬運過程中趁隙偷走金條。他供稱，事後曾試圖與謝女私下達成和解，但因賠償金額始終談不攏，而偷來的金條已拿去變賣，並將現金全數拿去賭博輸光了，現在根本無力償還。全案訊後依竊盜罪函請新北地方檢察署偵辦。

▼事後王男向謝女道歉並希望分期付款還錢 。（圖／翻攝被害人threads）