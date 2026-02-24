　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

▲▼國道客運,公路客運,國光客運。（圖／國光客運）

▲228連假國道客運推出優惠。（示意圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

228連假周五(27日)登場，省公路預估有20路段易塞，中長途國道客運也推出85折，若搭配TPASS 2.0+優惠，折扣最低下探6折，目前國道客運仍有超過9成以上的空位可購買。

一連3天的228和平紀念日連續假期2月27日開跑至3月1日，公路局預估這次連假主要將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，觀光旅遊車潮將於2月27日至2月28日湧現，返回工作地車潮則預估從2月28日下午至3月1日開始陸續出現。

省公路預估有20處路段易塞，其中主要城際公路易壅塞路段及時段，包括台1線水底寮至楓港路段，南下2月27日10-13時、北上3月1日17-18時較塞；台9線蘇花路廊部分，南下2月27日7-8時、北上3月1日11-17時易塞；台61線鳳鼻至香山路段，南下2月26日16-18時、2月27日10-13時及14-15時，以及北上2月28日18-20時、3月1日17-21時等時段易塞。

台61線竹南路段，南下2月27日10-13時、北上2月28日15-21時以及3月1日15-20時易塞；台61線中彰大橋改建路段，南下2月26日17-19時、2月27日9-17時、2月28日10-14時，以及北上2月28日15-21時、3月1日15-20時等時段易塞。

▲▼228連假省公路疏運措施及公共運輸優惠。（圖／公路局提供）

▲228連假重點省公路疏運措施。（圖／公路局提供）

至於銜接國道之台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官～成功路段及大里二～霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統交流道等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里～大武崙路段、台2線及台2乙線關渡～淡水路段、台9甲線新店～烏來路段、台3線大溪～慈湖、大湖及古坑～梅山路段、台21線日月潭周邊路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

為鼓勵民眾多搭乘公共運輸，公路局表示，2月26日至3月1日止，搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩項優惠疊加後，最高可享6折優惠。

▲▼228連假省公路疏運措施及公共運輸優惠。（圖／公路局提供）

▲228連假公共運輸優惠。（圖／公路局提供）

另搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費，搭乘指定幸福巴士也有免費優惠。

公路局表示，本次228連假國道客運業者總計提供2.7萬班次及95萬座位數，截至2月23日已售出約3.5萬張預售票，尚餘充足服務量能，民眾可多加利用。

根據統計，春節期間國道客運提供票價優惠路線總計疏運62萬人，較114年春節成長1%，其中東部路線運量成長更高達11%，公路局表示，優惠措施有效帶動運量成長。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

