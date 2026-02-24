軍港的無聲守護者　「左營港務隊」確保艦艇進出航安

軍聞社／記者吳柏融專訪

在左營與高雄兩大軍港間，有一群官兵長年穿梭港區水域，默默守護軍艦進出港與靠泊安全。左營港務隊肩負港內拖帶、靠離碼頭、岸勤支援及航道管制等重責大任，是確保港區作業順暢與艦艇安全不可或缺的關鍵力量。

分隊長葉上尉表示，港務隊下轄左營分隊、高雄分隊及岸勤分隊，其中岸勤分隊涵蓋昇八艇、岸勤小組、供汽站及信號臺等分遷點，主要任務為支援左、高兩港軍艦靠泊碼頭與進出船塢拖帶作業，並於艦艇靠泊期間提供各項岸勤設施，確保港內作業安全無虞。

葉上尉指出，拖駁艇是艦艇安全操縱的重要支柱，主要支援艦艇進出港、離靠碼頭及船塢拖帶；昇八艇與岸勤小組則負責浮箱、碰墊、攔油索及港內吊械作業，同時協助海上漂流物清除與海污防制作業；供汽站提供艦艇所需蒸汽裝置與維修支援；信號臺則負責艦艇進出港與移泊管制，確保航線暢通與航行安全。

「港區作業空間有限，拖帶與靠離碼頭作業對專業判斷與臨場反應要求極高。」葉上尉強調，人員須與領港密切配合，隨時掌握風向、流速及環境變化，確保艦艇與港內整體安全；此外，艦艇於加油整補或修艦期間，為防範油料外洩污染海面，港務隊也會實施攔油索之佈設，並依艦船長度與潮汐狀況彈性調整。

負責進出港撇纜任務的左營港務隊林上兵表示，他在執行軍艦進出港任務時，必須準確撇纜、收纜，並依領港指示進行推頂或拉帶，過程中需判斷風向，避免纜繩偏移，他也分享，服役期間最難忘的是入伍後，首次遭遇山陀兒颱風，風雨中仍須調整纜繩張力，確保艦艇安全，讓他深刻體會港勤任務的辛勞與責任。

此外，林上兵也負責領港登艦作業，需在風浪中迅速架設鋁梯，確保領港安全登艦，任何細節都不能鬆懈。

「每一次離開碼頭執行任務，安全都是首要考量。」身為拖駁艇艇長的王士官長說，他們除執行港內任務外，也要因應外海緊急支援，小型拖艇在風浪中起伏非常大，但仍要穩定操艇完成任務，同時支援無動力艦艇移泊、進出塢及伴護作業，無論大型艦艇進塢，或小型艦艇旁拖旁帶，都要仰賴經驗與團隊默契。

談及驚險任務經驗，王士官長回憶，曾有軍艦於外海失去動力，港務隊緊急出航支援，在風浪中多條纜繩遭拉斷，情況相當危急，但官兵仍憑藉專業與默契，在惡劣海況下仍成功拖帶返港，協助艦艇返港整補。