　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

▲38歲陸商人在土耳其遭綁架殺害。（圖／翻攝自微博）

▲38歲陸商人在土耳其遭綁架殺害。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名38歲的商人王某日前在土耳其遭綁架殺害並棄屍，引發關注。當地警方23日通報，涉案10名嫌疑人已全部落網，王某的屍體在一處田地被發現。

據《瀟湘晨報》報導，警方調查指出，嫌疑人自伊斯坦堡機場起便開始跟蹤王某。1月19日，王某與一名女性友人在當地餐廳用餐期間，該女子不斷以手機傳訊，且每當王某看向她時便刻意放下手機，行為引起懷疑。

▲女子跟在王某身邊。（圖／翻攝自微博）

▲女子跟在王某身邊。（圖／翻攝自微博）

當天用餐結束後，王某與女子走出餐廳準備上車離開時，4名嫌疑人突然出現，強行將王某塞入另一輛車內帶走。監視畫面顯示，女子在現場蹲地佯裝不知情。

數日後，警方在一處田地發現王某遺體，其手腳與嘴部均被膠帶捆綁，頭部遭重擊。調查發現，嫌疑人與王某存在債務糾紛，犯案後搶走其手機，並從其加密貨幣帳戶提取大量資金。

▲王某遭棄屍田地。（圖／翻攝自微博）

▲王某遭棄屍田地。（圖／翻攝自微博）

警方指出，該女子疑與其他嫌疑人事先串通，引誘王某赴約。案發當日她已離境，其餘嫌疑人亦陸續出境，國際刑警組織隨後發布通緝令。目前，包括該女子及9名男子在內的10名嫌疑人均已被逮捕，案件仍在進一步偵辦中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元
國中生教組長嗆網友媽「慰安婦」　校長：已口頭告誡
移工搭火車搞丟400萬！意外揭地下匯兌2.3億　4人這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

回應美祭出122條款　陸商務部：後續將視情況調整反制措施

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」　他直言：這款威力可達50m遠

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

尼泊爾大巴墜河釀19死　陸客「臨時改行程」與死神擦肩而過

便祕7個月！30歲男誤喝過期牛奶「暴瘦26kg」　他嘆：以前很壯

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

回應美祭出122條款　陸商務部：後續將視情況調整反制措施

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」　他直言：這款威力可達50m遠

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

童年回憶變一輩子噩夢！　米奇黑化「用捕鼠器殺人」新片超血腥

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫：連經痛、便秘都能救

光寶四度進軍MWC　展出輝達AI-RAN應用解決方案

王治平「神借位自拍」狂吸5萬讚　網沒認出本尊：以為只是長得像

華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

AI太熱門　智慧眼鏡、錄音器集資破5千萬奪年度前二強

【免費加灰塵？】全台最大我家牛排用餐旁掃地！ 客人氣炸：怎麼吃得下去？

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

挖到三葉蟲化石　當地急封：再挖要塌了

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

33歲陸男放鞭炮突遭「炸膛身亡」

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

便祕7個月！30歲男喝過期牛奶「暴瘦26kg」

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注

更多熱門

相關新聞

即／移送畫面曝！嗆在北捷殺人放火　警建請羈押

即／移送畫面曝！嗆在北捷殺人放火　警建請羈押

台北捷運昨(23)日行控中心透過網站客服機器人接獲通報，有人揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」，涉及危害公共安全。北捷通報後警方趕赴松山站戒備，經查未發現可疑人員、武器或危險物品，隨後調查在高雄地區拘提36歲鄭姓男子到案，鄭男曾多次謊報危安訊息，稍早警方訊後移送至北檢複訊。

屏東騎士拒檢逃逸　警火速攔截「酒測0.66」

屏東騎士拒檢逃逸　警火速攔截「酒測0.66」

高雄男酒駕擦撞小黃逃逸　遭攔下急call子救駕

高雄男酒駕擦撞小黃逃逸　遭攔下急call子救駕

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

密會中國富商！秘魯代理總統遭彈劾下台

密會中國富商！秘魯代理總統遭彈劾下台

關鍵字：

綁架殺害土耳其中國商人警方

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

全台下2天！　連假溼答答

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

明變天！　連假「雨最大」

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面