38歲中國商人在土耳其遭「撕票棄屍田地」　警方：逮捕10名嫌犯

▲38歲陸商人在土耳其遭綁架殺害。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名38歲的商人王某日前在土耳其遭綁架殺害並棄屍，引發關注。當地警方23日通報，涉案10名嫌疑人已全部落網，王某的屍體在一處田地被發現。

據《瀟湘晨報》報導，警方調查指出，嫌疑人自伊斯坦堡機場起便開始跟蹤王某。1月19日，王某與一名女性友人在當地餐廳用餐期間，該女子不斷以手機傳訊，且每當王某看向她時便刻意放下手機，行為引起懷疑。





▲女子跟在王某身邊。（圖／翻攝自微博）

當天用餐結束後，王某與女子走出餐廳準備上車離開時，4名嫌疑人突然出現，強行將王某塞入另一輛車內帶走。監視畫面顯示，女子在現場蹲地佯裝不知情。

數日後，警方在一處田地發現王某遺體，其手腳與嘴部均被膠帶捆綁，頭部遭重擊。調查發現，嫌疑人與王某存在債務糾紛，犯案後搶走其手機，並從其加密貨幣帳戶提取大量資金。





▲王某遭棄屍田地。（圖／翻攝自微博）

警方指出，該女子疑與其他嫌疑人事先串通，引誘王某赴約。案發當日她已離境，其餘嫌疑人亦陸續出境，國際刑警組織隨後發布通緝令。目前，包括該女子及9名男子在內的10名嫌疑人均已被逮捕，案件仍在進一步偵辦中。